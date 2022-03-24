مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يعلن جوائز دورته الـ23

أعلنت إدارة مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة في مصر، الأعمال الفائزة في الدورة الـ23 للمهرجان الذي اختتمت فعالياته في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، بمحافظة الإسماعيلية المصرية.

وشارك في فعاليات الدورة الـ23 من المهرجان، 107 أفلام موزعة على خمس مسابقات، وقع الاختيار على 57 فيلما من 31 دولة.

وحصل فيلم ”البحار“ من سلوفاكيا إخراج ”لوشيا كاسوفا“ على تنويه خاص، فيما حصد فيلم ”صرة الصيف ”من المغرب للمخرج سالم بلال على جائزة الفبريسي.

وفاز الفيلم البلجيكي ”أنا حُر“ للمخرجة لورا بورتيير، بجائزة أفضل فيلم في مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة، فيما منحت جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم الهولندي البوسني الفرنسى ”البحث عن الأحصنة“ للمخرج ستيفان بافلوفيتش وقيمة الجائزة ألفا دولار.

وحصد الفيلم الصربي ”تعديل“، للمخرج ديان بتروفيك، على جائزة أفضل فيلم في مسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة التي حددت جائزته بثلاثة آلاف دولار.

فيما حصل فيلم ”العربة السوداء“ للمخرج إديليت كارزويف، على تنويه خاص، فيما ذهبت جائزة لجنة التحكيم للفيلم الأسباني ”أنيما أنيماى أنيميام“ للمخرجين جولييتا جاسروك، وخوسيه بوتكسا وبوشاديس مارتينيز.

وفي مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، حصل فيلم ”Big كبير“ من إيطاليا للمخرج دانييل بيني، علي جائزة أفضل فيلم، فيما ذهبت جائزة لجنة التحكيم لفيلم ”هيزيا Hizia“ من فرنسا للمخرجة شابنامه زرياب.

وحصلت أفلام ”أول الصيف الأخير“ من بولندا للمخرجة ناستازيا جونيرا، وفيلم ”أمهات“ من ليتوانيا للمخرجة بيروتا كابوستينسكايت، على تنويه خاص ضمن مسابقة الأفلام الروائية القصيرة.

أما جوائز لجنة تحكيم لمسابقة أفلام الطلبة، ذهبت الجائزة الأولى للفيلم ”كيف تجعل اثنان يقعان فى الحب“ إخراج بسمة، والجائزة الثانية كانت لفيلم ”دى أول مرة “ إخراج أحمد رؤوف، أما الجائزة الثالثة فكانت من نصيب فيلم ”لقمة المستحية“ إخراج ماريو رمزي.

وفيما يتعلق بمسابقة أفلام الرسوم المتحركة، حصل علي جائزة أفضل فيلم ”العازفون المنفردون“ من فرنسا للمخرجين مهرناز عبد الله، وفيبن إلياس ولدهوارت، ورازق إسساكا، وسيليست جامنيك، ويي ليو.

أما جائزة لجنة التحكيم ذهبت لفيلم ”لم يكن بورجونى“ من فرنسا للمخرج ماتياس دى بانافيو، بينما حصل فيلم ”الحلقة“ من إسبانيا للمخرج بابلو بولدري، وكذلك فيلم ”سييرا“ من استونيا للمخرج ساندر جون، على تنويه خاصة.

وكانت الدورة الـ23 من مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، انطلقت يوم 17 آذار/ مارس الماضي، واستمرت فعالياتها على مدار أسبوع اختتمت مساء الأربعاء.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1991.