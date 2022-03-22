ترقب قرار نهائي للسعودية بتنظيم موسم حج اعتيادي العام الجاري

يترقب ملايين المسلمين الراغبين بأداء فريضة الحج لهذا العام، قرار السعودية بشأن تنظيم موسم حج اعتيادي مع انحسار جائحة كورونا، وإلغاء غالبية الإجراءات التي فرضتها لأكثر من عامين، حيث ظهرت عدة مؤشرات على عودة المشاعر لاستقبال الحجاج كما كان حالها قبل 2020.

فقد شهدت السعودية، الاثنين، سلسلة إجراءات وقرارات وتصريحات حكومية، تتعلق بالسفر ودخول المسافرين دون قيود صحية، بجانب تنظيم مؤتمر ومعرض للحج والعمرة وتدشين خطة تشغيلية لموسم شهر رمضان المبارك، وسط ترقب لقرار الرياض النهائي.

وأعلنت وزارة الصحة عن إلغاء القيود المفروضة على المسافرين القادمين إلى المملكة، ولم يعد مطلوباً منهم تقديم شهادة التطعيم ضد كورونا أو إجراء فحص إثبات عدم إصابة بالفيروس، أو الخضوع لحجر صحي.

كما أوضحت الوزارة عبر حسابها في ”تويتر“، أنها اتخذت قرارها برفع قيود كورونا للقادمين إلى السعودية بسبب انخفاض الحالات الإيجابية لأقل من 4% ووصول معدل التطعيم في المملكة نسبة 99%.

وجاء القرار بعد أيام من قرار آخر في السياق ذاته، لا يشترط إثبات التطعيم للراغبين بأداء العمرة في الحرم المكي أو دخول الحرم النبوي، وإلغاء اشتراط تقديم فحص عدم إصابة بالفيروس، وإلغاء التباعد في الصفوف، لكن مع الاستمرار بإلزام ارتداء الكمامة أثناء الوجود في الحرمين الشريفين.

كما جاء قرار الوزارة بالتزامن مع تصريحات لوزير الحج والعمرة، توفيق الربيعة، قال فيها إن المملكة حريصة على إقامة موسم الحج بأمان هذا العام، وإن الدراسات بذلك الخصوص لا تزال جارية مع القطاع الصحي للتأكد من مأمونية الحج، وتحديد أعداد الحجاج التي تحقق شروط السلامة.

وكان الوزير الربيعة يتحدث لقناة ”العربية“ السعودية، على هامش تنظيم المملكة ”مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة“ الذي يستهدف استخدام مزيد من التقنيات الحديثة وتسهيل أداء الحج والعمرة.

ويُقام المؤتمر في مدينة جدة التي كانت حتى 2019 وجهة حجاج العالم الرئيسية قبل توجههم نحو مكة المكرمة القريبة، وبحضور رفيع المستوى شارك فيه أمير منطقة مكة المكرّمة خالد الفيصل، ووزراء قادمين من أكثر من 20 دولة.

ويركز المؤتمر والمشاركين فيه على استخدام التقنية الحديثة في تجربة الحج والعمرة، من لحظة قرار خوض التجربة وحتى نهايتها، وهو توجه ظهر بشكل لافت بعد ظهور الجائحة، حيث اعتمدت الرياض على التقنية وتطبيقات الهواتف الذكية في العودة التدريجية لاستقبال المصلين والمعتمرين في الحرمين الشريفين.

وفتحت السعودية العمرة لكل من يريد أداء مناسكها من داخل أو خارج المملكة، كما كان الحال قبل ظهور جائحة كورونا، لكنها أبقت على تطبيق ”اعتمرنا“ الذي يساعد القائمين على الحرمين الشريفين في تنظيم استقبال الحشود بشكل متتابع يمنع التزاحم.

وقال الوزير الربيعة في ندوة افتتاحية خلال المؤتمر إن بلاده ماضية في الاعتماد على التطبيق وتطويره. ما قد يشمل الحجاج أيضاً بحيث يتم تنظيم توافدهم على المشاعر والتنقل بينها.

وكانت الرياض قد وصلت إلى تطبيق تجربتها ”طريق مكة“ إلى خمسة دول، هي ماليزيا وإندونيسيا وباكستان وبنغلاديش وتونس، التي تتيح للحجاج من تلك الدول إنهاء كل معاملاتهم القانونية في بلادهم، بحيث لا يخضعون لأي إجراءات في المملكة، حتى أمتعتهم تصل بشكل مستقل يسبق وصولهم في الغالب.

وقال متحدثون في المؤتمر إن العديد من الدول ترغب في الانضمام لتلك المبادرة التي تريد الرياض تطويرها لتشمل عودة الحاج أيضاً لبلاده من دون ان يضطر للخضوع لأي إجراءات في إدارات الجوازات والأمتعة والصحة والجمارك.

وسيشهد الحرم المكي بعد نحو أسبوعين، ذروة الإقبال على أداء العمرة من داخل وخارج السعودية، وقد أعدت رئاسة الحرمين، خطة تشغيلية قالت إنها الأكبر في تاريخ الرئاسة.

وأوضحت الرئاسة في بيان أنها عملت على استثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي ورقمنة البرامج وتسخير التطبيقات الإلكترونية في مختلف المجالات خدمةً للقاصدين، ومخاطبتهم باللغات العالمية لتسهيل نُسكهم وإثراء تجربتهم.

ومن شأن نجاح تجربة العمرة في رمضان، التي تشبه لحد كبير، تجربة الحج، بسبب كثافة عدد المعتمرين، أن تدعم فرصة إقامة موسم حج مليوني كما كان الحال في 2019، عندما بلغ عدد الحجاج نحو 2.5 مليون حاج من مختلف دول العالم.

وشهد 2020 موسما استثنائيا للحج، إذ اقتصر عدد الحجاج آنذاك على نحو 10 آلاف من داخل السعودية فقط، وارتفع في العام التالي 2021، إلى 60 ألف حاج من داخل المملكة أيضاً.