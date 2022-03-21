مهرجان التمور.. تظاهرة ثقافية تنعش الحركة السياحية في تونس

توافد الآلاف من أهالي محافظة قبلي في الجنوب التونسي، على الرغم من الأجواء الباردة، للاحتفال بالمهرجان الدولي للتمور.

ويعد المهرجان في قبلي تظاهرة ثقافية وتراثية على قدر كبير من الأهمية ليس فقط لساكني تلك المنطقة وإنما لكل مناطق الجنوب التونسي، بحكم أنها ساهمت في إنعاش الحركة السياحية الداخلية في البلاد.

وشهد المهرجان الذي انتظم في دورته السابعة والثلاثين، بين 17 و 20 مارس/آذار الجاري، عروضا فنية وثقافية عدة، أحيت الموروث الحضاري للجهة وسائر العادات في مجالات الصناعات التقليدية والموسيقى والشعر ومسابقات في ألعاب الفروسية وأخرى في عرض الأكلات والأطباق الغذائية التي تميز تلك المنطقة.

وتوافد منذ اليوم الأول للمهرجان الآلاف من عشاق العروض الفنية الملحمية التي تروي في سياق موسيقي جوانب مهمة من تاريخ محافظة قبلي وموروثها الفني، على غرار العرض الملحمي ”أثير المعطان“، ويعيد العرض؛ أي البئر والسواقي التي يتم التزود منها بالمياه باستعمال الخيول، إلى الذاكرة عادات أهالي مدينة نفزاوة إحدى أكبر المدن في محافظة قبلي، ويحاكي تقاليد أهالي المدينة والصعوبات التي يعاني منها المزارعون وأصحاب واحات النخيل قبل حلول موسم جني التمور.

وشهدت فعاليات المهرجان مسابقات في نظم الشعر وإلقائه وعروضا فنية وموسيقية أدتها مجموعات غنائية متخصصة في أداء الأغاني التراثية للجنوب التونسي، كما تم تنظيم عروض أخرى في ”فن العيساوية“، وهو فن شعبي تونسي يعتمد على الغناء والرقص واستعراض القوة، في حين تم تخصيص عروض في رياضة الفروسية وركوب الخيل.

يذكر أن ساحة الشهداء، إحدى أكبر الساحات في قبلي، شهدت استعراضا فنيا ضخما لتنشيط شوارع المدينة بمشاركة مجموعات موسيقية من تونس وليبيا، أما عرض اختتام المهرجان فقد أداه الفنان رؤوف ماهر.

وقال حسام بن فرج، المسؤول عن المهرجان، لـ“إرم نيوز“، إن ”الدورة نجحت في كسر الركود في المنطقة، كما أنها أكدت عراقة هذه التظاهرة ونجاحها في أن تكون بمثابة النافذة التي تفتح على تاريخ محافظة قبلي بصفة خاصة، وجهة الجنوب التونسي بوجه عام“.

وأضاف أن ”إدارة المهرجان حرصت على برمجة عروض تعيد الذاكرة إلى العادات والتقاليد التي تميز أهالي المنطقة، وتفسح المجال للمبدعين في مجالات عدة مثل الموسيقى والغناء والشعر والفروسية وسائر المجالات الإبداعية، وأن المهرجان كان يقام بالعادة خلال شهر نوفمبر من كل عام، لكن انتشار وباء كورونا دفع هيئة التنظيم إلى تأجيله إلى شهر مارس مع الحفاظ تقريبا على أبرز مكونات البرنامج وعروضه“.

وأوضح أن ”الدورة الحالية كانت استثنائية، كما شهدت حضورا جماهيريا فاق كل التوقعات، في حين كان التنوع في العروض السمة البارزة التي أضفت على هذه الدورة بعدا آخر، وجعلتها تنفتح على جهات أخرى في تونس، وعلى بلدان أخرى مثل ليبيا والجزائر، وذلك من خلال برمجة عروض لفرق فنية من هذين البلدين“.

وتطرق إلى الصعوبات التي تعترض المهرجان، مبينا أن ”الاعتمادات المالية المتوفرة لتأمين العروض الفنية كانت بجهود خاصة من المشرفين، وأن المهرجان يشكو من تجاهل وزارة الثقافة التونسية التي تنظر إليه نظرة دونية مقارنة بمهرجانات أخرى تحتضنها العاصمة تونس أو المدن الساحلية“.

وأفاد بن فرج بأن ”المهرجان الدولي للتمور هو الفعالية الثقافية الأولى في المنطقة التي تستقطب عددا كبيرا من المشاركين والمتابعين لعروضه، التظاهرة بالأساس تقوم على إبراز مكانة إنتاج التمور وواحات النخيل في حياة سكان قبلي، لكنها مناسبة أيضا للتبادل الثقافي للانفتاح على مناطق أخرى، فضلا عن إبراز الموروث الحضاري ومختلف العادات والتقاليد في مجالات الصناعات التقليدية في قبلي“.