وفاة الفنان المصري زكي فطين عبد الوهاب عن 61 عاما

توفي اليوم الأحد، الفنان المصري زكي فطين عبد الوهاب، عن عمر ناهز 61 عاما بعد صراع مع مرض السرطان.

وأوضحت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس نقابة الممثلين المصريين والمسؤولة عن الملف الطبي بالنقابة في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“ أنه سيتم تشييع جثمان الفنان الراحل بعد صلاة عصر اليوم الأحد، من مسجد السيدة زينب بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأشارت عنبر أنه لم يتم تحديد موعد العزاء حتى الآن.

وأعلن الفنان المصري زكي فطين عبدالوهاب، إصابته بـ“ورم في المخ“، في يونيو الماضي، وذلك بعد مرور نحو عام ونصف العام على تعافيه من الإصابة بسرطان الرئة.

ودون زكي فطين عبدالوهاب، منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع ”فيسبوك“، خصصه للأصدقاء فقط، حيث أكد من خلاله أن الورم من الدرجة الرابعة وذلك بعدما أجرى بعض الفحوص الطبية، موضحا أنه لن يستطيع الرد على هاتفه وطلب الدعاء له بالشفاء.

وكتب الفنان المصري: ”أصدقائي الأعزاء، عملت التحاليل والأشعة المطلوبة، واكتشفت للأسف إني عندي ورم في المخ من الدرجة الرابعة، آسف إني مش هرد على تليفونات، ادعوا لي بالشفاء“.

وجاءت إصابة زكي فطين عبدالوهاب، بسرطان الرئة، في أيار مايو من العام 2019 وتعرّض خلالها لأزمة مالية خلال فترة علاجه، وظل في مرحلة العلاج حتى التعافي في تشرين الثاني نوفمبر من العام عينه.

ونشر نجل فطين عبد الوهاب آنذاك صورة له بعد أن حلق شعر رأسه في خطوة جديدة لم يعتد عليها الجمهور من قبل.

وعلق الراحل على الصورة التي شاركها مع جمهوره قائلًا: ”أصدقائي الأعزاء، صورتي دي مش نيولوك ولا حاجة، أنا اكتشفت إن عندي سرطان في الرئة، بس أنا تمام وبتعالج، وبتعامل مع مرضي زي الفنان فاروق الفيشاوي ما قال دور برد وحيعدي، وأي مريض سرطان لازم يتعامل معاه بنفس المنطق“.

يذكر أن آخر أعمال الفنان زكي فطين عبدالوهاب، كانت من خلال مشاركته في مسلسل ”كوفيد- 25“ وقام ببطولته الفنان يوسف الشريف وشاركه العمل أحمد صلاح حسني وآيتن عامر وإدوارد وإيناس كامل، وإخراج أحمد نادر جلال.

يشار إلى أن زكي عبدالوهاب هو نجل النجمة الراحلة ليلى مراد، والمخرج فطين عبدالوهاب، وله عدد من الأعمال المهمة أبرزها ”بحب السيما“، ”أهل كايرو“، ”الفاجومي“، وغيرها، وكان متزوجًا أيضًا من السندريلا سعاد حسني.