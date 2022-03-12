يخت الملياردير الروسي أبراموفيتش يهيم في البحر بحثا عن وجهة آمنة

تراجع الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش عن الرسو في ميناء مليلية، الذي كان من المقرر أن يدخل صباح يوم الأحد، إلى المنطقة المخصصة لشحن المعادن به، ويسعى للوصول إلى وجهة آمنة.

وذكر موقع ”الفارو دي مليلية“ الإسباني، أن الملياردير المعروف بملكيته نادي تشيلسي لكرة القدم، تراجع عن قرار الرسو في ميناء مليلية، دون أن يشير إلى الأسباب، التي يرجح أن تكون منع السلطات الإسبانية له، في إطار العقوبات الأوروبية ضد روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.

وصنع اليخت ”إكليبس“ سنة 2021 في ألمانيا، ويصل طوله إلى 140 مترا، ويعمل على متنه طاقم مكون من 60 شخصا.

وكان موقع “فيسيل فايندر”، العالمي لتتبع حركة السفن عبر العالم، قد رصد يخت الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، مالك نادي تشلسي الإنجليزي، وهو يتوجه نحو السواحل المغربية.

ويحاول ابراموفيتش الوصول إلى وجهة آمنة عبر البحر الأبيض المتوسط، لتجنيب يخته تبعات العقوبات الأوروبية، بعدما غادر ميناء برشلونة الذي رسا به في 25 فبراير/شباط الماضي حيث خضع المركب للصيانة.

ومن الوجهات الممكنة لرومان ابراموفيتش، جزر المالديف عبر قناة السويس، أو الجبل الأسود، حيث توجهت مجموعة من اليخوت العملاقة التي يملكها الأثرياء الروس، لتفادي مصادرتها حسب مواقع إسبانية.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في بيان، اليوم السبت، إن مجلس إدارتها أبعد رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي من منصب مدير النادي اللندني.

وجاء في بيان الرابطة: ”عقب فرض الحكومة البريطانية عقوبات عليه استبعد مجلس إدارة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز رومان أبراموفيتش من منصب مدير نادي تشيلسي لكرة القدم“.

وأضاف البيان: ”لن يكون لقرار مجلس الإدارة تأثير على قدرة النادي على التدريب وخوض مبارياته كما جاء في الترخيص الذي أصدرته الحكومة البريطانية، والذي ينتهي في 31 مايو/أيار 2022“.

وجاء القرار بعد أن فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على أبراموفيتش عقب غزو بلاده (روسيا) أراضي أوكرانيا المجاورة باعتباره أحد المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رغم أنه ينفي وجود مثل هذه العلاقة.

وكان أبراموفيتش قد عرض تشيلسي للبيع، الأسبوع الماضي، لكن تجميد أصوله في بريطانيا والعقوبات المفروضة عليه أوقفت هذه العملية بموجب شروط الترخيص الخاص الممنوح للنادي الذي أصبح فعليا خاضعا للحكومة البريطانية.