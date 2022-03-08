فنانة مصرية تكشف عن طريقة غير متوقعة في حفظ أدوارها الفنية

كشفت الفنانة المصرية سلوى محمد علي عن الطريقة التي تسهل عليها حفظ أدوارها الفنية التي تعرض عليها وتقرر المشاركة فيها، والتي تعتبر غريبة على البعض.

وقالت الفنانة في كلمة لها خلال إحدى الفعاليات الفنية موضحة كيفية حفظ أدوارها: ”أفضل طريقة عشان أحفظ دورى فى العمل، وهي وأنا بغسل المواعين“.

وأضافت: ”أفضل طريقة لكي أحفظ دوري في العمل وأركز جيدا، هي وأنا أغسل ”المواعين“ (الأواني)، وتحية لكل امرأة عاملة متعددة الأدوار“.

وكانت سلوى محمد علي تتحدث خلال لقاء ورشة عمل ”مشروع فاكتوري للمخرجات“، ضمن فعاليات اليوم الخامس من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية المقام في مدينة الأقصر جنوب مصر.

وكان من بين حضور فعاليات ورشة العمل الفنانات بسمة وناهد السباعي وسلوى محمد علي والمخرج هشام فتحي، وتحدث كل منهم عن تجاربه الفنية.

واعتبرت الفنانة المصرية في حديثها أن الفنان يقف طول حياته في انتظار الدور والعرض، مشيرة إلى أن ”أفضل كلمة تعبر عن الفنان هي الانتظار“، على حد قولها.

وحول تقمص الشخصيات بين الدراما والسينما، قالت الفنانة إن ”الاحتراف هو أن تتمكن كفنان من دخول الشخصية والخروج منها، وأن تعيش حياتك بشكل طبيعي رغم التأثر بالدور، لكن في السينما يجب تعليم كيفية الخروج من المشهد بعد انتهاء تصويره“.

ورأت سلوى أن ”الفنانة طفلة تتعلم من كل دور تؤديه وتكتسب معه خبرة ويدخل في تركيبتها بعد ذلك، ويأتي ذلك أيضا من القراءة“.

وانطلقت في مصر يوم 4 مارس فعاليات الدورة رقم 11 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، الذي يقام تحت شعار ”إعادة اكتشاف مصر“، ويستمر حتى العاشر من مارس.

وقالت إدارة المهرجان إن هذا الشعار اختير بهدف ”عرض وتوضيح التراث المصري لكل صناع الأفلام في العالم“.

ويأتي تنظيم هذا الحدث الفني البارز، بالتزامن مع الاحتفالات المصرية بالذكرى المئوية لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون في وادي الملوك بالأقصر العام 1922.

وتتزامن الدورة أيضا مع الذكرى المئوية الثانية لفك رموز اللغة المصرية القديمة من على حجر رشيد على يد الفرنسي جان فرانسوا شامبليون العام 1822.

ويعرض المهرجان عددا من الأفلام المصرية والعالمية التي تم تصويرها في المواقع الأثرية بمصر، كما سيخصص برنامجا خاصا لأفلام مصمم الديكور والمخرج الراحل شادي عبد السلام.