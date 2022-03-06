أحد رموز التحرير.. الجزائر تودع سيد علي عبدالحميد

توفي، اليوم الأحد، أحد أبرز رموز الحركة الوطنية في الجزائر، سيد علي عبد الحميد، عن عمر ناهز الـ 101 سنة، بعد صراع طويل مع مرض عضال، وفق ما نقلته وزارة المجاهدين وذوي الحقوق الجزائرية.

وبعث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، برسالة تعزية إلى عائلة المناضل الجزائري الراحل، أكد فيها أنه كان ”أحد رجالات النضال الوطني“ الذين ”مهدوا بتضحياتهم ونضالاتهم المريرة لشعلة نوفمبر الخالدة“.

وجاء في البرقية أنه ”برحيله نفقد أحد رجالات النضال الوطني، فقد كان من أبرز الشخصيات التي انخرطت مبكرًا في مسار الحركة الوطنية، آخر أعضاء اللجنة المركزية، والمكتب السياسي لحزب الشعب، وحركة انتصار الحريات الديمقراطية“.

ونوه تبون إلى أن الراحل، ”اختزل في مسيرته الحافلة بالمجد محطات كان فيها مع طليعة الثوار الأحرار الذين تحمّلوا بقناعة، وصبر، وثبات، مشاق ومعاناة الطريق نحو الحرية والكرامة، ومهدوا، وهو أحد مؤسسي اللجنة الثورية للوحدة والعمل، بتضحياتهم ونضالاتهم المريرة على مدى سنوات طويلة، لشعلة نوفمبر الخالدة“.

وتابع تبون: ”إننا نودع، اليوم، بحسرة وألم، مجاهدًا كبيرًا ورفيقًا لرموز الحركة الوطنية، ومناضلًا ثائرًا، رفعته خصال الوطنيين وتواضعهم إلى أسمى درجات التقدير والتكريم، وسمت به مكارم الرجال المخلصين إلى أعلى مراتب الاحترام والإكبار“.

وولد سيد علي عبد الحميد، في 26 ديسمبر/كانون الأول 1921 في الجزائر العاصمة، وجرى تكريم المناضل الجزائري الراحل، في شهر ديسمبر/كانون الأول 2021، بمقر سكناه في العاصمة الجزائرية من خلال منحه وسام الاستحقاق الوطني ”تقديرًا لمواقفه ونضاله من أجل التحرير، واسترجاع السيادة الوطنية“، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية.

وسيوارى جثمان المناضل الجزائري الراحل الثرى، يوم غدٍ الإثنين.

وكان الراحل قد أصدر مؤخرًا كتابًا باللغة الفرنسية، حمل عنوان ”ما عشته“، تطرق فيه إلى مذكراته حول الحقائق والوقائع المرتبطة باندلاع ثورة التحرير الجزائرية.

كما تضمن الكتاب ما عايشه الراحل ”سيد علي عبد الحميد“ من أحداث ووقائع أيام التحاقه بالحركة الوطنية الجزائرية، وحزب الشعب، واللجنة الثورية، للوحدة والعمل، وكذلك بعد اندلاع ثورة التحرير، وتعرضه للاعتقال في مرات عدة، وذكرياته مع أهم القادة والمناضلين آنذاك والذين لعبوا دورًا مهمًا في مقاومة الاستعمار الفرنسي.