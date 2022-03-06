ليبيا.. حكومة الدبيبة توقف العمل بمذكرة تفاهم حول المساواة بين الجنسين

قررت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم الأحد، إيقاف العمل بمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الدولة لشؤون المرأة ومنظمة الأمم المتحدة حول المساواة بين الجنسين، بعد أن أثارت جدّلًا واسعًا.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، بأن قرار إيقاف العمل، تم بقصد ”تجنب أي شبهات“، وذلك بعد اجتماع لمجلس الوزراء، برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وخُصص الاجتماع، حسب المكتب الإعلامي، لمناقشة التقرير المقدم من وزيرة العدل الليبية حليمة عبدالرحمن رئيسة اللجنة المكلفة بالتحقيق الإداري مع وزيرة الدولة لشؤون المرأة بشأن توقيع مذكرة التفاهم مع الأمم المتحدة حول المساواة بين الجنسين.

وبين المكتب الإعلامي، أن التقرير المقدم من وزيرة العدل ”خلص إلى صحة الإجراءات التي اتبعتها وزيرة الدولة لشؤون المرأة إداريًا وأن الدولة الليبية متحفظة مسبقًا على بعض بنود المذكرة التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وأقر المجلس إيقاف العمل بالمذكرة احتياطيًا لتجنب أي شبهات“.

وأثار توقيع مذكرة التفاهم في وقت سابق، جدلا واسعا في الشارع الليبي ومخاوف من أن تكون هذه الخطوة متعارضة مع التشريعات والقوانين الليبية والقيم الدينية.

بينما اعتبر مكتب شؤون المرأة والطفل باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، في بيان له، أن ”مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية وبعثة منظمة الأمم المتحدة للمرأة في ليبيا لا تتعارض مع التشريعات والقوانين الوطنية النافذة ولا تمس بالقيم الدينية والاجتماعية والوطنية للمجتمع الليبي“.

وتداول نشطاء ليبيون بشكل لافت خبر توقيع وزيرة الدولة لشؤون المرأة حورية الطورمال على وثيقة (سيداو)، محذرين بأن ذلك من شأنه أن يسمح بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة.

ودخل إخوان ليبيا على الخط، حيث سارع رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، والقيادي في حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إلى عقد اجتماع مع وزيرة الدولة لشؤون المرأة في حكومة الوحدة حورية الطرمال، في مقر المجلس في العاصمة الليبية، طرابلس.

وكان مجلس الوزراء قد قرر تشكيل لجنة تحقيق إداري بشأن توقيع وزيرة الدولة لشؤون المرأة وهيئة الأمم المتحدة مذكرة تفاهم حول المساواة بين الجنسين، وذلك بعد أن أثار توقيع المذكرة جدّلًا واسعًا.