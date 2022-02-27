"أكثر من الزها من غادي".. مسرحية تنقل مرارة الواقع التونسي بعفوية

تطرح مسرحية “أكثر من الزها من غادي“ (في منتهى السعادة والنشوة) رؤية طريفة للوضع في تونس، واختار منتجها الاعتماد على العفوية من خلال منح دور البطولة فيها إلى شخص لا صلة له بالفن المسرحي، وتم استثمار مقولة له انتشرت في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لتتحول إلى عمل مسرحي.

ويعود الفيديو إلى نوفمبر / تشرين الثاني 2019، وتم نشره خلال تحقيق تلفزيوني عن مدينة توزر بالجنوب التونسي، وظهر فيه وليد بلخيري في حالة انتشاء وأطلق عبارته الشهيرة ”أكثر من الزها من غادي“… و“الزها“ في اللهجة التونسية المتداولة في الجنوب خصوصا يعني السعادة الغامرة أو النشوة.

وتحولت هذه العبارة إلى مصدر إلهام لتحويلها إلى عمل مسرحي، أنتجه ريان العبيدي، وحفاظا على خصوصية هذه العبارة تم منح دور البطولة للشاب الذي أطلقها بشكل عفوي، وهو وليد بلخيري.

وقال المنتج ريان العبيدي متحدثا عن المسرحية، إن التحضير لها استغرق نحو ثلاث سنوات أي منذ ظهور وليد في الفيديو المتداول، قائلا: ”حاولنا استثمار النجاح الذي حققه والذي أصبح بعده نجما في توزر“ .

وسيبدأ عرض المسرحية يوم 5 مارس / آذار القادم، في المركز الثقافي بالمنزه شمال العاصمة تونس، ويقول منتجها ريان العبيدي في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إنّها تعبر عن ”الفرحة الناتجة من الألم والظروف الصعبة، تم استثمارها في مسرحية فكاهية“، مشيرا إلى أنّ ”وليد بلخيري هو بطل المسرحية وسيشاركه فيها مسرحيان محترفان؛ حماية له لأنه ممثل هاو“.

وأكد العبيدي أنه لم يتعمد استفزاز الممثلين المسرحيين المحترفين والأكاديميين المتخصصين في الفن المسرحي بعد الاستعانة بوليد البلخيري في عمله الجديد، مشيرا إلى أنّ العمل المسرحي يقتضي أحيانا الاستناد إلى وقائع أو مقولات تكون ذات تأثير واسع على الجمهور ونقلها كما هي إلى خشبة المسرح.

واحتاج هذا العمل إلى سنوات من إعداد النصّ المعبّر عن تلك المقولة الموجزة، وفيه نقل لمرارة الواقع التونسي بمتناقضاته وتفاصيله اليومية.

وقال الممثل وأستاذ المسرح عثمان خليفة من جانبه في تصريحات صحفية لتقديم العرض، إنّ استثمار اللهجة المحلية لمنطقة توزر بالجنوب التونسي وظهور وليد بلخيري في هذا العمل المسرحي، يمثلان مصدر قوة وإشعاع للمسرحية، ويزيدان من تسويقها اعتبارا؛ لأن اللهجة التوزرية محبوبة لدى التونسيين.