وفاة الصحفي والبرلماني المصري محمود الكردوسي

توفي، اليوم الجمعة، الكاتب الصحفي والبرلماني المصري محمود الكردوسي، رئيس مجلس إدارة صحيفة الوطن المصرية، وعضو مجلس الشيوخ، بعد صراع مع المرض على مدار السنوات الماضية.

وكتب محمود مسلم، رئيس تحرير صحيفة الوطن وعضو مجلس الشيوخ عبر صفحته الرسمية في موقع فيس بوك: ”لا إله إلا الله توفي إلى رحمة الله الصديق العزيز الكاتب الصحفي محمود الكردوسي.. اللهم اجعل معاناته في مرضه شفيعا له يوم القيامة.. اللهم اغفر له وارحمه بحق دفاعه عن بلده في أصعب الأوقات.. اللهم صبر أسرته وابنتيه وأصدقائه وقرائه“.

وتولى الراحل محمود الكردوسي عدة مناصب صحفية، حيث بدأ رحلته في بلاط صاحبة الجلالة منذ 35 عاماً.

وقبل تولي رئاسة مجلس إدارة صحيفة الوطن المستقلة في مصر، عمل الكردوسي مديراً لتحريرها وكان من مؤسسيها، إلى جانب توليه منصب رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة ”المصري اليوم“ لسنوات، ومديراً للتحرير فيها.

وجاءت عضوية الكردوسي في مجلس الشيوخ بقرار من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ضمن 100 نائب في المجلس يحق للرئيس تعيينهم، وفقاً لنص الدستور وهو ثلث أعضاء المجلس، حيث يخصص لأصحاب الخبرة.

ويعد الكردوسي من أشد المعارضين لثورة 25 يناير، حيث أبدى تخوفه الشديد على مؤسسات الدولة المصرية جراء الفوضى التي تلت الثورة، كذلك معارضته لجماعة الإخوان، ونظام حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، ليكون واحدا من أشد مؤيدي ثورة 30 يونيو 2013.

والكردوسي من مواليد محافظة سوهاج في صعيد مصر، وحصل على بكالوريوس الإعلام قسم الصحافة من كلية الإعلام في جامعة القاهرة عام 1981.

وكتب الكردوسي المقالات في العديد من الصحف المصرية والعربية، إلى جانب استضافته الدائمة في الفضائيات للتعليق على الأحداث الجارية، قبل أن يعاني خلال السنوات الأخيرة من المرض.

وللكردوسي العديد من المؤلفات، سواء المنشورة أو التي لم تنشر بعد، منها ”ذائقة الموت“، و ”مرة واحد صعيدي“ و ”ورق دشت“.

وعمل الكردوسي في مجلات ”7 أيام“، و ”نص الدنيا“، وصحيفة ”صوت الأمة“، وهو مؤسس ورئيس تحرير مجلة ”الفن السابع“، كذلك عمله لسنوات في مجلة ”الأهرام العربي“، الصادرة عن مؤسسة الأهرام.