السعودية تنظم عرضا ضوئيا مبهرا للاحتفال بمناسبة يوم التأسيس (فيديو)

شاهد ملايين السعوديين والمقيمين من مختلف الجنسيات في المملكة، مساء يوم الخميس، عرضا ضوئيا مبهرا أُقيم للاحتفال بذكرى تأسيس المملكة، وهو تاريخ يعود لبدايات القرن الثامن عشر، وتم اعتباره هذا العام، يوما وطنيا لأول مرة في تاريخ البلاد.

وتزينت سماء العاصمة الرياض عند العاشرة مساء بأضواء العرض الذي استمر لنحو نصف ساعة، تم فيها عرض لوحات ضوئية كثيرة تحاكي يوم التأسيس عبر الأضواء والألعاب النارية وطائرات الدرونز (المسيرة).

وظهر في إحدى اللوحات، صقر عملاق يحلق في سماء العاصمة، بينما ظهر حصان يركض في عرض آخر تم فيه استخدام طائرات الدرونز.

حلق صقر العز في سماء الدرعية #يوم_بدينا ومن على جال وادي حنيفة ابتدأت القصة.#عرض_الضوء #يوم_التأسيس pic.twitter.com/w9N055Xjpi — يوم التأسيس (@SAFoundingDay) February 24, 2022

كما ظهر شعار يوم التأسيس الذي خصصته المملكة للاحتفال بالمناسبة الوطنية، بجانب شعارات أخرى وصور لقادة البلاد بجانب عروض جمالية للألعاب النارية والأضواء الليزرية الموجهة.

وتم تداول صور ومقاطع فيديو عديدة من العرض على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما حرص كثيرون على مشاهدته على الطبيعة.

حكاية أرض التأسيس وأمة المجد، في #عرض_الضوء، مسارات عز ترويها الدنيا وتنير في سماء الرياض.#يوم_التأسيس #يوم_بدينا pic.twitter.com/4N3nMmDIPo — يوم التأسيس (@SAFoundingDay) February 24, 2022

وهذا هو اليوم الثاني للاحتفال بالمناسبة، حيث شهدت مناطق المملكة الـ13 منذ يوم الثلاثاء، العديد من الفعاليات الاحتفالية بعد أن تم تزيين شوارع مدن المملكة التي شهدت مسيرات كثيرة بالسيارات مع حلول ساعات المساء، شارك فيها مواطنو المملكة من الجنسين، وسط ازدحام كبير في بعض الأماكن والأوقات، وتجمعات للمحتفلين في الساحات والميادين العامة.

وقررت السعودية، الشهر الماضي، اعتبار يوم 22 شباط/ فبراير من كل عام، عطلة رسمية يتم فيها الاحتفال بيوم التأسيس الذي صادف عام 1727، عندما نشأت الدولة السعودية الأولى في الدرعية بالقرب من الرياض.

وأصدرت السعودية شعارا رسميا للمناسبة، تضمن رموزا تراثية وتاريخية تشير لماضي البلاد، بجانب الكشف عن تصميمات ملابس وحقائب وكمامات للوجه، تحمل ذلك الشعار على ألوانها الزاهية.

وخطفت أزياء شبان وفتيات المملكة، والتي حاكوا فيها ملابس حقب ماضية من تاريخ بلادهم، الأنظار في احتفالات يوم التأسيس، على الرغم من كون المناسبة الوطنية تعود لثلاثة قرون ماضية.

ويحمل يوم التأسيس مكانة رمزية تشبه مكانة اليوم الوطني للمملكة، والذي يرمز بدوره لتوحيد السعودية بحدودها الحالية على يد الملك عبدالعزيز آل سعود عام 1932، ويشهد كل عام مشاركة حاشدة بفعالياته.