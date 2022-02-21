مصر.. إحالة بلاغ ضد إبراهيم عيسى إلى نيابة أمن الدولة

أحال النائب العام المصري، حمادة الصاوي، البلاغ المقدم من المحامي عمرو عبد السلام بحق الإعلامي إبراهيم عيسى إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فيه، وذلك بعد اتهامه بإثارة الفتنة وازدراء الدين الإسلامي عقب تصريحاته التي أنكر فيها ”معراج النبي“ محمد صلى الله عليه وسلم إلى السماء.

وقال المحامي عمرو عبد السلام، لـ“إرم نيوز“ إن ”المكتب الفني للنائب العام أخطره بإحالة البلاغ المقدم من قبله ضد الإعلامي إبراهيم عيسى إلى نيابة أمن الدولة العليا“.

وتتضمن التهم الموجهة إلى عيسى، ”استغلال الدين في الترويج للأفكار المتطرفة“ و“ازدراء الدين الإسلامي بإنكاره معراج النبي محمد إلى السماء“، و“التشويش على إقامة الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج“، مضيفا أنه ”ينتظر إخطاره بالاستدعاء لتقديم الأدلة، والاسطوانات المدمجة التي تثبت صحة بلاغه بحق عيسى خلال الأيام المقبلة“.

وكان عبد السلام قد تقدم بالبلاغ، إلى جانب إقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لوقف بث برنامج ”حديث القاهرة“ الذي يقدمه إبراهيم عيسى ويعرض على قناة ”القاهرة والناس“ الفضائية.

كما طالب المحامي بمنع ظهور عيسى إعلاميا سواء بقناة القاهرة والناس أو أي قنوات أخرى يتم بثها من داخل مدينه الإنتاج الإعلامي سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة بسبب المخالفات الجسيمة التي ارتكبتها القناة بالاشتراك مع إبراهيم عيسى وفريق إعداد وإخراج البرنامج من اشتراكهم في استغلال الدين بالترويج للأفكار المتطرفة والإنكار والطعن في الثوابت والمعتقدات الدينية والتشويش على إقامة الاحتفال بالإسراء والمعراج.

وكان النائب العام أمر السبت الماضي بالتحقيق في البلاغات المقدمة بحق عيسى، تزامناً مع حالة غضب من قبل الأوساط الشعبية والدينية وبعض المؤسسات الرسمية، كذلك موقف بعض نواب البرلمان الذين طالبوا باتخاذ إجراءات حاسمة ضد عيسى.

وأحدث عيسى ضجة كبيرة بعد قوله من خلال برنامج ”حديث القاهرة“، الجمعة الماضي، عبر فضائية القاهرة والناس، إن ”القصص التي يسردها الأئمة والمشايخ نسبة الكذب بها 99 %“ وإن ”واقعة الإسراء والمعراج لا يوجد فيها معراج“.

وتصاعدت أزمة الإعلامي المصري إبراهيم عيسى، بعد التصريحات التى شكك فيها في معراج النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الأمر الذي أحدث موجة من الجدل والغضب في الأوساط الشعبية والدينية وبعض المؤسسات الرسمية.

وشهدت جلسة البرلمان المصري أمس الأحد، هجوما شرسا على عيسى، فيما تقدم حزب النور السلفي الأحد ببلاغ رسمي للنائب العام.