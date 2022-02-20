بأعراض خفيفة.. إصابة ملكة بريطانيا بكورونا

أعلن قصر بكنغهام، اليوم الأحد، أن الفحوص أثبتت إصابة الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا بكورونا ”كوفيد-19″، موضحا أنها تعاني أعراضا خفيفة ومن المتوقع أن تواصل بعض المهام البسيطة هذا الأسبوع، وفقا لرويترز.

وقال القصر، ”نتيجة فحوص الملكة جاءت إيجابية. جلالتها تعاني أعراضا تشبه الإصابة بالبرد الخفيف ويتوقع أن تواصل مهاما بسيطة في قصر وندسور هذا الأسبوع“.

وأضاف: ”سوف تواصل تلقي العناية الطبية وستتبع كل الإرشادات المناسبة“.

وكان ولي العهد، الأمير تشارلز (73 عاما)، قد انسحب من إحدى المناسبات في وقت سابق هذا الشهر؛ بعد إصابته بكورونا للمرة الثانية. وقال مصدر في القصر إنه كان قد قابل الملكة قبلها بأيام فقط.

ومع قيامها بأول مشاركة شخصية لها منذ ثبوت إصابة تشارلز بكوفيد، داعبت إليزابيث أفراد العائلة المالكة، يوم الأربعاء، بأنها لا تستطيع التحرك كثيرا.

ويُسلط الضوء على صحة الملكة، أقدم ملوك العالم وأطولهم بقاء في الحكم، منذ قضت ليلة في المستشفى في أكتوبر/ تشرين الأول؛ بسبب مرض لم يحدد، ونصحها أطباؤها بالخلود للراحة.

وألغت الملكة إليزابيث مشاركتها في مراسم يوم الذكرى في لندن، يوم الأحد، بعد إصابتها بألم في الظهر، قال مصدر في القصر إنه غير مرتبط بالحالة التي نصحها الأطباء بالراحة بسببها، ووصف الأمر بأنه مصادفة مؤسفة.

لكنها عادت إلى ممارسة مهامها في قصر وندسور، مقر إقامتها، يوم الأربعاء، حيث جرى تصويرها وهي تتحدث مع نيكولاس كارتر رئيس أركان الجيش البريطاني، الذي من المقرر أن يتقاعد من منصبه في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني.

وكان آخر ظهور علني للملكة، في 19 أكتوبر/ تشرين الأول، خلال حفل استقبال أقامته في قلعة وندسور لعدد من كبار قادة الأعمال من أصحاب المليارات.

ومطلع الشهر الجاري، احتفلت الملكة إليزابيث الثانية بمرور 70 عاما على توليها العرش، لتبدأ بذلك سنة من الاحتفالات لتكريم أطول الملوك حكما في بريطانيا.

واحتفلت الملكة بيوم السادس من شباط/فبراير، بمرارة في قصر ساندرينغهام؛ لأن هذا التاريخ يرمز إلى اعتلائها العرش في 1952 حين كانت في سن 25 عاما، لكنه أيضا يوم وفاة والدها الملك جورج السادس بسرطان في الرئة عن 56 عاما.

وأصبحت إليزابيث الثانية، أول ملكة بريطانية تتولى الحكم لـ70 عاما، وهو حدث احتفلت فيه بهدوء في ساندرينغهام، دارتها في شرق إنكلترا حيث توفي والدها.

وكانت الملكة انسحبت إلى حد كبير من الحياة العامة منذ واجهت مشكلات صحية في تشرين الأول/أكتوبر.