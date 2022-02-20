نيجيريا تستعيد قطعتين أثريتين بعد قرن على "نهبهما" من قبل البريطانيين‎‎

أعيدت قطعتان برونزيتان أثريتان، يوم السبت، إلى قصر تقليدي في نيجيريا بعد مرور أكثر من قرن على نهبهما من قبل القوات البريطانية؛ ما جدّد الآمال في إمكانية إعادة آلاف القطع الأثرية إلى موطن الأجداد في النهاية.

إعادة قطعتين برونزيتين أثريتين إلى #نيجيريا بعد مرور أكثر من قرن من قيام القوات البريطانية من نهبها وسرق مستكشفون ومستعمرون قطعا أثرية من مملكة بنين التي كانت قوية في الماضي، والواقعة الآن في جنوب غرب نيجيريا، وهي من بين أهم القطع التراثية في أفريقيا.#إرم_نيوز #Nigeria #Benin pic.twitter.com/743C7jkDcB — إرم نيوز (@EremNews) February 20, 2022

وسرق مستكشفون ومستعمرون قِطعًا أثرية من مملكة بنين التي كانت قوية في الماضي، والواقعة الآن في جنوب غرب نيجيريا، وهي من بين أهم القطع التراثية في أفريقيا.

وتم تشكيل تلك القطع في بدايات القرن السادس عشر وما بعده.

وأشار متحدث باسم قصر أوبا في مدينة بنين خلال احتفال بمناسبة عودة القطعتين، إلى أن بعض القطع البرونزية كانت موجودة في أماكن بعيدة، مثل: نيوزيلندا، والولايات المتحدة، واليابان.

وكانت جامعة أبردين وكلية ”جيسوس“ بجامعة كمبريدج سلمت القطعتين إلى المفوضية السامية النيجيرية في تشرين الأول/ أكتوبر، لكن لم يكن تم إعادتهما بعد إلى موطنهما الأصلي.

وتمثل عودة هاتين القطعتين علامة فارقة أخرى في الكفاح المستمر منذ سنوات من قبل الدول الأفريقية لاستعادة الآثار المنهوبة.

وكانت مصر استعادت في حزيران/ يونيو الماضي، 114 قطعة أثرية تم نهبها وتهريبها إلى فرنسا.

وبينت السلطات المصرية حينذاك، أن القطع المستعادة ”تعود لعصور ما قبل التاريخ، والدولة المصرية الوسطى والحديثة“.

ومن أبرز تلك القطع تمثال فريد من نوعه للملك أمنحتب الثالث منقوش عليه بالذهب باللغة المصرية القديمة عبارة ”سيد عدالة رع“.