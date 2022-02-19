السعودية.. وفاة راعية الإبل الشهيرة شومة العنزي (فيديو)

غيب الموت راعية الإبل الشهيرة السعودية شومة العنزي، مساء السبت، في مستشفى القريات العام شمال المملكة، بعد معاناة مع المرض.

وكانت شومة العنزي، التي ترعى الجمال والإبل منذُ نحو 30 عامًا، ترقد على سرير الشفاء في مستشفى القريات العام، قبل أن تتدهور صحتها بشكل ملحوظ حتى فارقت الحياة اليوم السبت.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر وفاة راعية الإبل الشهيرة، وتداول مستخدمو تلك المواقع فيديوهات لها، منذ دخولها للمستشفى، وهي تنشد القصائد الشعرية وسط البراري بين إبلها، بحسب ما ذكر موقع ”العربية“.



واشتهرت راعية الإبل الشهيرة شومة العنزي، وهي في التسعينيات من عمرها، باختيارها حياة الصحراء منذ ثلاثين عاما لرعاية إبلها، بعد وفاة زوجها واضطرارها لتحمل مسؤولية إعالة أبنائها، منذُ أن كانت شابة صغيرة وحتى هذا الوقت، وتتميز بكفاحها وعملها على الرغم من أنها في سن الشيخوخة.

وفي أحد اللقاءات التلفزيونية التي ظهرت بها، قالت شومة العنزي إنها ترعى الجمال والإبل منذ نحو 30 عاماً بعد وفاة زوجها، وذلك لأن أطفالها كانوا صغاراً ويحتاجون إلى رعايتها والمال الكافي.

وقبل أيام ناشد أحد أقرباء راعية الإبل المعروفة في السعودية، شومة العنزي، المساعدة؛ من أجل نقلها إلى أحد مستشفيات العاصمة الرياض بغرض العلاج.

وقال نواف العنزي، في تغريدة عبر حسابه على موقع ”تويتر“، في حينها، إن شومة العنزي ترقد في مستشفى القريات العام منذ ما يقارب الـ14 يوما.

وأكد نواف حاجة شومة العنزي للتحويل إلى أحد مستشفيات الرياض، لافتا إلى أن جميع المستشفيات رفضت حالتها.

وكانت نورة العنزي، ابنة شومة، نشرت منذ مطلع الشهر الجاري سلسلة تغريدات تنشد بها الدعاء لوالدتها بالشفاء، موضحة أن والدتها أصيبت بفيروس ”كورونا“ المستجد (كوفيد-19).

ولاحقا، أكدت نورة أن والدتها شومة تنازلت عن المطالبة بديونها ومستحقاتها المالية، مضيفة أن والدتها أبلغتها بتسجيل أسماء جميع من لهم ديون، وإبلاغهم بإعفائهم منها.

وسبق أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في شهر أبريل/ نيسان العام الماضي، مقطع فيديو يوثق تقديم الأمير تركي بن محمد لإبل هدية لشومة العنزي.

وقدم الأمير تركي لشومة العنزي الفحل ”جمران“، وهو أحد سلالات الإبل ”الوضح“ المعروفة على مستوى الجزيرة.