أُعلن في مصر، اليوم السبت، عن وفاة الفنان المصري عبد العاطي صالح، بعد معاناة طويلة مع المرض خلال الآونة الأخيرة.

وتقام جنازة الفنان الراحل عقب صلاة الظهر في مسقط رأسه بمركز أبو المطامير“ التابع لمحافظة البحيرة إحدى محافظات مصر، حيث أوصى الفنان قبل وفاته أن يدفن بمقابر العائلة في قريته.

ونعى عدد كبير من نجوم الفن الفنان الراحل صالح بكلمات مؤثرة، من بينهم: الفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية المصرية وغيره.

وعبد العاطي صالح فنان مصري امتاز بتقديم الأدوار الثانوية في العديد من الأعمال، وعرفه الجمهور المصري وألف ملامحه في دور ابن البلد الشهم الذي يقف مع المظلوم، وفي أحيان أخرى يظهر بدور الشرير الظالم الذي لا يعرف الرحمة ويحارب الحق، مما أثبت للجمهور براعته بتقديم الأدوار المختلفة.

وشارك الفنان الراحل عبد العاطي صالح في العديد من الأعمال، حيث وصل رصيده في المسلسلات التلفزيونية إلى 50 عملًا تلفزيونيًا.

وكان آخرها مسلسل ”سلسال الدم“ الذي ناقش قضية الثأر، والعادات والتقاليد الجالية الذي يتمسك بها أهل صعيد مصر حتى الآن، وشارك في بطولة هذا المسلسل عدد كبير من الفنانين المصريين، على رأسهم الفنان رياض الخولي، والفنانة عبلة كامل، اللذان قدَّما دور البطولة في المسلسل.

وكان محط أنظار المنتجين الذين اختاروه في العديد من الأعمال الصعيدية، وكان دائمًا يقوم بدور الذراع اليمنى للطغاة في هذه الأعمال، ففي بعض الأعمال قام بدور أحد مطاريد الجبل، وفي غيرها قام بدور أحد أفراد عصابة، إلا أن الجمهور أحبه، وأصبحت لديه شعبية كبيرة، ورصيد من الحب داخل قلوبهم.

ومن الأعمال الذي شارك فيها عبد العاطي صالح: مسلسل ”نسر الصعيد“ الذي وجد إشادة من نجوم الفن والمخرجين، مع الفنان محمد رمضان، ”لأعلى سعر“ مع الفنانة نيللي كريم، والفنان أحمد فهمي، ”يوم من الأيام“ مع الفنان محمود حميدة، ”يونس ولد فضة“ مع الفنان عمرو سعد، ”الحرافيش“ مع الفنان نور الشريف، ”الإمام محمد عبده“ مع الفنان أحمد عبد العزيز، ”شخلول“ مع الفنان أشرف عبد الباقي، ”الحب موتا“ مع الفنان ممدوح عبد العليم.