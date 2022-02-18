اندلاع حريق على عبارة في اليونان تحمل 288 شخصا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

قالت قوات خفر السواحل اليونانية، إن حريقا اندلع، اليوم الجمعة، على عبّارة تبحر من اليونان إلى إيطاليا، على متنها 288 شخصا.

وكانت العبارة ”يوروفيري أوليمبيا“ التي ترفع العلم الإيطالي متجهة إلى ميناء ”برينديزي“، ووقع الحادث قبالة السواحل الشمالية لجزيرة كورفو اليونانية، بين اليونان وألبانيا، في البحر الأيوني.

ولا تزال أسباب الحريق غير معروفة، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع قتلى أو مصابين، وتم فتح تحقيق في الحادث، بحسب خفر السواحل اليونانية.

وقالت قوات خفر السواحل، إن على متن العبارة 237 راكبا وطاقما يضم 51 فردا، وإن ثلاث سفن تابعة لخفر السواحل تشارك في جهود الإنقاذ.

وقال مصدر، إن قبطان السفينة ”يوروفيري أوليمبيا“ طلب من الركاب مغادرة القارب، وتمّ إرسال ثلاثة زوارق دوريّة وثلاث قاطرات لخفر السواحل، إلى موقع السفينة.