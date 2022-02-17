اكتشاف نادر لسمكة قرش شبح صغيرة يسعد العلماء في نيوزيلندا‎‎

اكتشف علماء في نيوزيلندا سمكة من نوع قرش الشبح النادر، في أثناء مسح أجرَوْه قبالة الساحل الشرقي للجزيرة الجنوبية في البلاد.

ولا تعد أسماك قرش الشبح، المعروفة باسم الكيميرا، من أسماك القرش حقًّا، لكن ما يجمع بينهما هو أن الهيكل العظمي لكل منهما يتكون من الغضاريف وليس العظام.

ولا يُعرَف الكثير عن هذه الكائنات البحرية لأنها عادة ما تعيش في أعماق تصل إلى أكثر من ستة آلاف قدم (1829 مترًا)؛ ما يجعل الوصول إليها صعبًا، وفقا لرويترز .

وقالت بريت فينوتشي، الباحثة في المعهد الوطني النيوزيلندي لأبحاث المياه والغلاف الجوي، لرويترز اليوم الخميس ”ما نعرفه عن هذه الأسماك عادة ما يكون من خلال الأسماك البالغة كبيرة الحجم، والتي يبلغ طولها مترًا أو مترًا ونصف المتر، لذا فإن العثور على واحدة في حجم راحة اليد هو أمر غير شائع بشكل لا يصدق“.

وأضافت أنه تم العثور على السمكة التي خرجت من بيضتها أخيرًا على عمق 1.2 كيلومتر. وأظهرت صور السمكة الصغيرة زعانف سوداء متصلة بجسم من الجلد الشفاف وذيلًا أبيضَ ناعمًا وعينين سوداوين.

وقالت فينوتشي ضاحكة ”اعتقدت أن هذا رائع، ولكن الآخرين على متن القارب لم يعتقدوا ذلك… عرفت على الفور أنها كانت شيئًا مختلفًا لا نصادفه كثيرًا، لذا أمسكت بها والتقطت لها بعض الصور التي انتشرت الآن على الإنترنت“.

وأضافت أنه عادة ما يتم العثور على صغار أسماك قرش الشبح في أعماق مختلفة عن تلك التي توجد بها الأسماك البالغة وفي بعض الأحيان تبدو مختلفة في الشكل أيضا.

وتنمو أجنّة قرش الشبح في البيض الراقد في قاع البحر، وتتغذى على الصفار حتى تصبح جاهزة للفقس.

وأسماك القرش الشبح ليست أسماك قرش فعلية، ولكنها نوع من الأسماك الوثيقة الصلة بأسماك القرش والشفنين. وهي غضروفية – أي أن هياكلها العظمية تتكون أساسا من الغضاريف – ما يمنحها جودة أثيرية غريبة.

ويعيش معظم أنواع أسماك القرش الشبح في أعماق البحار، على الرغم من أن حفنة من هذه الأنواع تفضل العيش في المياه الساحلية الضحلة.