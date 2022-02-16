نقابة الموسيقيين تطالب حمو بيكا بمستندات تثبت اتهامه لأعضائها بالرشوة

فندت نقابة المهن الموسيقية المصرية برئاسة الفنان هاني شاكر إدعاءات مؤدي المهرجانات حمو بيكا، التي أدلى بها في أحد لقاءاته التلفزيونية، وقال فيها إن أحد أعضاء مجلس نقابة الموسيقيين تلقى رشوة مالية من أحد مطربي المهرجانات لمساعدته على قيده في النقابة.

وقالت النقابة، في بيان، إن ”سياسة الفنان هاني شاكر، أمير الغناء العربي ونقيب المهن الموسيقية، واضحة ومعلنة ضد الفساد، ونطالب حمو بيكا إن كانت لديه مستندات تؤكد هذه الاتهامات، أن يتقدم بها فورا إلى النيابة العامة، وسوف يكون أول المصطفين مع بلاغه ضد الفساد الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين“.

وأضافت النقابة: ”حمو بيكا لم يحصل على تصريح بالغناء؛ لأنه سبق وأن تقدم للاختبار في النقابة ورسب أمام لجنة من كبار رجال الموسيقى والغناء في مصر“.

واختتم البيان: ”نؤكد أن نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر ومجلس إدارته قد رفعوا شعار لا للتراجع عن حماية المهنة والمجتمع من حالة الإسفاف والتردي التي تفشت مؤخرا“.

وتقدّم الفنان المصري حلمي عبد الباقي، يوم الأربعاء، ببلاغ للنائب العام ضد مطرب المهرجانات المشهور بـ“حمو بيكا“، على خلفية ما وصفها ”إساءة بيكا“ لمجلس نقابة المهن الموسيقية، من خلال تصريحات أدلى بها المطرب في برنامج تليفزيوني.

وكان مطرب المهرجانات قال خلال هذه التصريحات إن ”أحد أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية – دون تسميته – يتلقى أموالا كرشوة لقيد بعض المطربين في النقابة“.

وأضاف عبد الباقي في بلاغه أن ”هذه التصريحات من شأنها الإساءة لأعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية كافة، ومن بينهم الشاكي الفنان حلمي عبد الباقي“.

وأشار إلى أن ذلك ”يعد تشهيرا به، والنيل من سمعته وقذفه علانية، حيث إنه وكافة أعضاء مجلس الإدارة يشغلون منصبا عاما وتطوعيا لا يعطي لهم القانون الحق في التربح من هذا المنصب“.

وبين في دعواه أن ”مثل هذه الاتهامات التي أطلقها المشكو في حقه تقع تحت طائلة القانون طبقا لنص المادة 308 من قانون العقوبات، على أنه إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب طعنا في عرض الأفراد، أو خدشا لسمعة العائلات، تكون العقوبة الحبس والغرامة معا“.