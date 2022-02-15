وفاة الفنان جاسم عباس في الكويت بعد صراع مع المرض

أعلن في الكويت اليوم الثلاثاء، عن وفاة الفنان جاسم عباس بعد صراع مع المرض، حيث أدخل إلى العناية المركزة في أحد المستشفيات قبل أيام لتلقي العلاج.

ونشر الفنان عبدالله عباس ابن شقيق الفنان الراحل جاسم، منشوراً عبر حسابه في إنستغرام أعلن فيه وفاة عمه، معلقاً على صورة الأخير قائلاً: ”إنا لله وإنا إليه راجعون“.

وأُصيب الفنان جاسم عباس، بعارض صحي مفاجئ أدى إلى فقدانه الوعي، ودخوله العناية المركزة في المستشفى الأميري الحكومي، بينما قال بعض المقربين إنه تعرض لارتفاع في السكر.

ونقلت صحيفة ”القبس“ الكويتية في وقت سابق عن مصدر مقرب من الفنان قوله: ”إن ارتفاع السكر في الدم أدى إلى حدوث مضاعفات لدى الفنان عباس استدعت نقله إلى العناية المركزة في المستشفى.

وتداول فنانون، وإعلاميون، ونشطاء، صورة للفنان على سرير المستشفى وهو غائب عن الوعي تمامًا، وكان محاطًا بالأجهزة الطبية.

وخلال وجوده في العناية المركزة، حرص العديد من الفنانين في الكويت على التعبير عن مساندتهم وتضامنهم مع زميلهم الفنان جاسم عباس، كان منهم الفنان طارق العلي والفنان خالد الراشد وآخرون.

وبعد وفاته، نعى طيف واسع من المشاهير الفنان الراحل، معددين خصاله ومحاسن سيرته خلال حياته عبر وسم حمل اسمه.

وكانت الفنانة شيماء سبت من أوائل المعزين في الفنان عباس، وغردت عبر تويتر قائلة: ”انا لله وانا اليه راجعون . . لا حول ولا قوة الا بالله اخونا الغالي الفنان #جاسم_عباس فجعنا خبر وفاتك ربي يصبر قلب اهله ومحبيه الله يرحمه ويغفر له ويعفو عنة يارب يجعله من اصحاب الجنة والنعيم“.

انا لله وانا اليه راجعون . . لا حول ولا قوة الا بالله اخونا الغالي الفنان #جاسم_عباس فجعنا خبر وفاتك ربي يصبر قلب اهله ومحبيه الله يرحمه ويغفر له ويعفو عنة يارب يجعله من اصحاب الجنة والنعيم pic.twitter.com/TY71gcwn9a — شيماء سبت // Shaima Sabt (@shaimasabt) February 15, 2022

الموزع الموسيقي فهد الناصر قال عبر تويتر: ”انتقل إلى رحمة الله تعالى أخونا #جاسم_عباس خالص عزائي لأخواني الفنانين @3_abbas

@nasser_abass سائلًا الله عز وجل أن يلهمهم وذويهم الصبر والسلوان و #انا_لله_وانا_اليه_راجعون“.

#لاحول_ولا_قوة_الا_بالله

انتقل الى رحمة الله تعالى أخونا #جاسم_عباس خالص عزائي لاخواني الفنانين@3_abbas

@nasser_abass

سائلاً الله عز وجل ان يلهمهم وذويهم الصبر والسلوان و #انا_لله_وانا_اليه_راجعون pic.twitter.com/G5bRrZ49s0 — 🇰🇼فهد الناصر (@AlNasser_FHD) February 15, 2022

من جهته، قال الإعلامي الكويتي حمد قلم مغرداً في نعي الراحل: ”في ذمة الله الفنان #جاسم_عباس ادعوا له بالرحمه والمغفرة“. في ذمة الله الفنان

#جاسم_عباس 💔

ادعو له بالرحمه والمغفرة pic.twitter.com/0Oqvgymi2O — مع حمد قلم (@7amadQalam) February 15, 2022