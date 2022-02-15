لماذا ينبغي تجنب الإجابة بـ"ربما" على أسئلة طفلك؟

يلجأ معظم الآباء إلى إجابات مؤقتة مثل استخدام كلمة ”ربما“ عندما يصر الطفل على شيء بشكل ملح، كأن يسألك طفلك ”هل يمكنني الخروج واللعب مع الأصدقاء؟“، وتجيبه بـ“ربما“، و“إذا أكملت وظيفتك، يمكنك الخروج“.

وبعد الانتهاء من الوظيفة يسألك: ”هل يمكنني الذهاب الآن؟“، وتجيبه بأن ”الوقت قد تأخر، لا يمكنك الذهاب الآن“.

يقول الخبراء، إنه مع الإجابات هذه، فإنك قد تصرف انتباه الطفل عن السؤال الحقيقي للحظة، لكنك في الواقع لا تدرك ما أحدثه هذا النوع من الأجوبة غير الحاسمة في ذهن الطفل.

ويوضح الخبراء أن الأطفال يعتبرون والديهم ”قدوة لهم“، ويتطلعون إلى الكبار للحصول على إجابة محددة وواضحة.

ويؤكدون أن عقل الطفل الفضولي دائمًا يحتاج إلى الإجابة الدقيقة، فلا شيء يعمل بشكل تقريبي أو احتمالي لطفل.

ويجيب تقرير نشره موقع ”تايمز أوف إينديا“، عن سبب سوء إعطاء إجابات غير مؤكدة لطفلك، واعتبارها أمرًا سلبيًا، لأن الطريقة التي تتعامل بها مع الطفل تشكل شخصيته إلى حد كبير، فإذا اعتاد الطفل على العيش في ظروف غير مؤكدة، فمن المحتمل أنه سيتوقف عن الإيمان والثقة بالناس في كل مكان.

وتشير دراسة بحثية أجريت عام 2019 ونشرت في مجلة Frontiers in Psychology إلى أنه عند تعرض الناس لمواقف غير مؤكدة، فإنهم يبنون محاكاة عقلية لتوقع النتيجة، وفي معظم الأحيان، تكون هذه النتائج المتخيلة منحازة نحو السلبية.

وعندما يحاول الوالدان التهرب بسهولة من طلبات الطفل بـ“ربما“، فقد يتوقف الطفل عن الوثوق بوالديه، حيث سينشأ في أعماق الطفل انطباع بأن أحد الوالدين أو كلاهما غير جدير بالثقة.

وبالتالي، في المرة القادمة قبل طلب أي شيء، سيحاول الطفل تلبية المتطلبات بطريقته الخاصة، دون الحاجة لضرورة السؤال، وهذا غالبًا ما يقود الطفل إلى الطريق الخطأ.

كما يشير الخبراء إلى أن الحل يتمثل في ”الإجابة المباشرة بنعم أو لا“، حيث ستكون الإجابة منطقية أكثر من أي تفسير، اعتمادًا على مدى إصرار الطفل على الطلب، وطبيعة الطلب.

ولا بد من إدراك أهمية تقديم تأكيد للطفل بشروط أقل صرامة؛ فلا ينبغي أن ترهق الطفل بالكثير من الأوامر والنواهي، بل لا بد من توضيح الأمور له بشكل مبسط وواضح.

ويشير التقرير إلى أنه إذا كنت لا تستطيع تلبية طلب الطفل، اشرح ذلك للطفل بشكل صحيح وببساطة، ودعه يناقشك ليفهم سبب عدم تلبية مطالب معينة في الوقت المحدد؛ ما سيؤدي ذلك إلى تطوير علاقة ودية مع طفلك وسيشجعه أيضًا على التحدث معك حول مشاكله دون أي تردد.