ندوة عن اضطراب الهوية الجنسية تثير جدلاً في الكويت

أثارت ندوة أقامها أخصائيون في القانون وعلم النفس في الكويت، لمناقشة قضية اضطراب الهوية الجنسية من ناحية قانونية وشرعية ونفسية، والعقوبات التي يفرضها القانون الكويتي على هذه الفئة، جدلاً بين النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأقيمت الندوة مساء أمس الثلاثاء، في جمعية المحامين، حيث عُقدت بمشاركة 5 أخصائيين في القانون وعلم النفس، وذلك لمناقشة طعن قدمه المحامي علي العريان للمحكمة الدستورية بشأن المادة 198 من قانون الجزاء الكويتي المتعلقة بتجريم التشبه بالجنس الآخر.

وأشار المشاركون في الندوة إلى قضية اضطراب الهوية الجنسية، حيث اعتبر المحامي علي العريان أن نص القانون الكويتي الذي يجرم التشبه بالجنس الآخر جاء ”واسعاً وشاملاً ولم يقم على أساس طبي أو يستند إلى مراجع طبية نفسية“.

فيديو / المحامي علي العريان: المذهبان السنّي والشبعي سمحا بعملية التحول الجنسي والتدخل الجرحي في حال اضطراب الهوية الجنسية. pic.twitter.com/SZhBizLj11 — المجلس (@Almajlliss) February 8, 2022

وذكر المحامي العريان ”أن اضطراب الهوية الجنسية يعتبر مرضا نفسيا وليس جريمة، استنادا إلى مرجعيات طبية معتبرة عالميا“.

وأكد المحامي ”أن هناك فتاوى شرعية في المذهبين السني والشيعي اعترفت باضطراب الهوية الجنسية وقررت أن هذا الاضطراب مسوغ لإجراء عملية التحويل الجنسي التي يجيزها القانون وفق ضوابط معينة“.

كما أشار الأخصائي النفسي الدكتور نايف المطوع إلى القضية، حيث قال ”إنه وفق قراءاته، فإن نحو 70 بالمئة من حالات الاضطرابات الجنسية تكون منذ الولادة وليست بالضرورة نتيجة تحرش جنسي“.

ورأى المطوع ”بأن الاضطرابات الجنسية الناتجة عن تحرش جنسي يمكن علاجها، أما إن لم يكن هناك تحرش فإنه من الممكن تقبل ذلك والتعايش معه“.

فيديو / د.نايف المطوع: أمريكا وإيران سبقوا الكويت في عمليات التحول الجنسي. pic.twitter.com/88xHkqjwVa — المجلس (@Almajlliss) February 8, 2022

إلا أن حديث الأخصائيين بشأن هذه القضية الحساسة، لم يمضِ دون انتقادات وهجوم شنه ضدهم العديد من النشطاء.

وقال الناشط سلمان السعيدي: ”الله سبحانه وتعالى لعن الرجال المتشبهين بالنساء والنساء المتشبهات بالرجال، وبنفس الوقت خلقنا في أحسن تقويم، بمعنى أن خلق الذكر ذكرا والأنثى انثى، أي فتاوي الي اتكلم عنها تجيز عمليات التحويل والاضطراب الجنسي؟ هالفتاوي إلي تقول عنها تشير إلى أن الله سبحانه أخطأ في خلقه لعباده شلون!!“.

الله سبحانه وتعالى لعن الرجال المتشبهين بالنساء والنساء المتشبهين بالرجال،وبنفس الوقت خلقنا في احسن تقويم

بمعنى ان خلق الذكر ذكر والانثى انثى

اي فتاوي الي اتكلم عنها تجيز عمليات التحويل والاضطراب الجنسي

هالفتاوي الي تقول عنها تشير ان الله سبحانه اخطأ في خلقه لعباده شلون !! — أ.سلمان السعيدي (@salman_als3eady) February 9, 2022

واستنكر الناشط محمد عبد الرحمن الزج بالفتاوى الشرعية بهذا الأمر، حيث قال ”أي فتوى تتكلم عنها، حدد الله عز وجل خلقه إما ذكر وإما انثى وغير ذلك فهو مصطنع أو حالة مرضيه وتعالج وغير ذلك مخالف“ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ”“.

اي فتوى تتكلم عنها ، حدد الله عز وجل خلقه اما ذكر واما انثى وغير ذلك فهو مصطنع او حالك مرضيه وتعالج وغير ذلك مخالف " يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا " #الكويت #الكويت_تستحق_الأفضل #مجلس_الأمة — محمد عبدالرحمن (@mohd019) February 8, 2022

ورأى المدون عثمان الشعلان أن عملية التحويل لا تجوز في حال اضطراب الهوية الجنسية، قائلا: ”الفتاوى تتعلق بالخنثى الذي يولد وليس أي شخص يحول من مزاجه، واضطراب الهوية يستطيع علاجه نفسيا أما التحويل فلا“.

الفتاوى تتعلق بالخنثى الذي يولد وليس أي شخص يحول من مزاجه، واضطراب الهوية يستطيع علاجه نفسياً أما التحويل فلاhttps://t.co/TfI88bd58S — عثمان الشعلان (@Othmanalshaalan) February 9, 2022

وانتقد المدون ضاري حديث الدكتور نايف المطوع، وقال: ”اللي مايعرف هالدكتور هو مؤلف مسلسل كرتوني اسمه 99 اللي تم تحريمه من قبل لجنة الافتاء السعودية“.

اللي مايعرف هالدكتور هو مؤلف مسلسل كرتوني اسمه 99 اللي تم تحريمه من قبل لجنة الافتاء السعودية — م. ضاري (@EDHARY23) February 8, 2022

ويحظر القانون الكويتي المثلية الجنسية والتشبه بالجنس الآخر ويفرض عقوبات على المدانين بهذا الفعل، وتنص المادة 198 من قانون الجزاء بعد التعديل عليها عام 2007، على ما يلي (من أتى إشارة أو فعلاً مخلاً بالحياء في مكان عام بحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام أو تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين).

وسبق أن صدرت أحكام قضائية ضد أشخاص اتُهموا بالتشبه بالجنس الآخر، وقد صدر نهاية عام 2021 حكم بإلزام وزارة الداخلية تعويض مواطنة مبلغ بقيمة 4 آلاف دينار (13 ألف دولار)، كتعويض أدبي عن الضرر الذي لحقها إثر القبض عليها وحجزها بتهمة التشبه بالجنس الآخر التي اتضحت لاحقاً براءتها منها.

ويسعى نواب كويتيون لتشديد العقوبات على المتشبهين بالجنس الآخر ومن يتم وصفهم بـ ”الشاذين جنسيا“، حيث تقدَم النائب أسامة المناور قبل عدة أشهر، باقتراح بقانون، نص على تجريم المجاهرة والترويج للشذوذ الجنسي بأي وسيلة كانت، تحت طائلة العقوبة القانونية.

ونص الاقتراح الذي تقدَم به المناور على أن المقصود بـ“الشذوذ الجنسي“ هو العلاقة الجنسية بين طرفين من جنس واحد (مثليين)، والمتشبهين من الرجال بالنساء أو العكس.