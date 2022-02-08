صناعة الفخار في نابل التونسية.. مهنة متوارثة تستحضر عبق التاريخ

بمجرد الوصول إلى تخوم مدينة نابل التونسية (شمال شرق) للقادمين من العاصمة تونس، تنتصب محال ودكاكين بيع أواني الفخار وقطع الخزف ذات الألوان البديعة والأحجام المختلفة في نظام متناغم يكشف هوية هذه المدينة.

القطع المعروضة تنطوي على جماليات تعبر عن الذائفة الفنية المتبعة في صناعة وتزويق تلك الأواني، وهي تختزل في الآن ذاته إرثا تاريخيا وحضاريا يروي قصة أحد أبرز كنوز تلك المدينة الساحلية.

أمام أحد المحال الواسعة، يضع أحمد عددا من أواني أطقم الطعام باللونين الأصفر والأخضر المصنوعة من الفخار، ويسرف وقتا في ترصيف مكونات الطقم بطريقة تجذب فضول المارة عبر تلك الطريق التي أصبحت تعرف بطريق ”الفخار“ باعتبار أنها تكاد تشهد نشاطا واحدا وهو صناعة الفخار وبيعه.

تاريخ مديد

يعمل أحمد (33 سنة) بأحد مصانع الفخار في مدينة نابل منذ أكثر من خمسة عشر عاما، وبمجرد أن غادر مقاعد الدراسة في المرحلة الثانوية حتى التحق مثل كثير من الشبان بالعمل في ذلك القطاع الذي يرمز إلى مدينة نابل ويعد إحدى ميزاتها التاريخية على مدى ما يزيد عن خمسة قرون من الزمن.

لم يعد العمل في مصانع ومتاجر الفخار والخزف مجرد حرفة ومهنة، فحسب، يرتزق منها أحمد وخمسة من أفراد أسرته، بل أصبح فنا وقصة عشق تختصر العلاقة التي تميز أغلب ”النوابلية“ (سكان مدينة نابل) بهذا المجال الذي توارثه الأبناء عن الآباء والأجداد جيلا بعد جيل.

يقول أحمد لـ ”إرم نيوز“: ”لا يمكن أن تتخيل بيتا في مدينة نابل دون أن يكون أحد أفراد العائلة داخله قد مارس نشاط صناعة أو بيع الفخار إما مؤقتا وإما بشكل دائم، يختزل قطاع الفخار والخزف تاريخ المدينة بأكمله، كما يشكل مصدر قوت للكثير من العائلات التي امتهنت صناعة تكشف عن جوانب فنية وإبداعية وحضارية في آن واحد.“

ويضيف الشاب ”تمر عملية صناعة الأواني الخزفية بعديد المراحل، وقبل دخول تلك الأواني ذات الألوان الزاهية والأشكال البديعة إلى البيوت لتستغلها ربات البيوت في الاستعمال اليومي، تمر طريقة صناعتها بمراحل صعبة وشاقة تتطلب وقتا طويلا وجهدا مضنيا، ففي البداية يقوم العمال باستخراج الطين من المحاجر الكبيرة ثم يتولون سكب الماء عليه وتخزينه حتى يصبح لينا ومن ثم يترك جانبا قبل أن يتحول إلى عجين طيع، قبل تشكيل مختلف القطع بحسب حاجة استعمالها.

ويتولى الخزاف أو ”الملاس“ باللهجة العامية التونسية أو كما يسميه أهل المهنة، صناعة الأواني والتحف واختيار شكل وحجم مختلف قطع الفخار من خلال تطويع الطين واختيار الأشكال المناسبة لسائر الاستعمالات اليومية.

إثر ذلك توضع الأواني الجاهزة للحرق داخل فرن مصنوع من الحجر، ثم يتم إغلاقه بإحكام في انتظار أن تشوى الأواني داخله وذلك بفعل درجة حرارة تصل أقصاها إلى 900 درجة، لتصبح تلك الأواني صلبة ومتماسكة.

ويعود تاريخ صناعة الفخار في مدينة نابل إلى القرن السادس عشر وفق مصادر تاريخية، فيما تؤكد مصادر أخرى أن هذا القطاع عرف أوج ازدهاره في القرن الخامس عشر.

فن وحرفة

يقول عبد الحميد الذي يعمل ”ملاسًا“ بأحد أفران ”الخزف“ في مدينة نابل إن مهنة الملاس هي الأصعب والأكثر مشقة بين مختلف مراحل صناعة الفخار، إذ يتطلب العمل أحيانا البقاء لساعات في تطويع الطين وتدويره وصناعة الأواني التي تتعرض للفح الحرارة المرتفعة جدا في الأفران قبل إخراج الفخار من الفرن التقليدي وتجفيفه ومن ثمة تزيينه.“

ويضيف عبد الحميد في حديثه لـ ”إرم نيوز: ”رغم أنه أصبح أكثر من مجرد مهنة ومصدر رزق للكثير من العائلات هنا في نابل، يعيش القطاع صعوبات جمة وزاد تفشي وباء كورونا في ركود نشاطنا، هناك صعوبات في تصدير الفخار إلى السوق الجزائرية والليبية، كما كان الأمر من قبل. صناعة الفخار تمر بضائقة كبرى رغم أنها ضاربة في التاريخ وتعد من رموز المدينة بأسرها.“

ويستعمل الفخار لأغراض واستعمالات عديدة، فهو يستعمل كأوان للطبخ، أو لتخزين مواد غذائية، مثل الزيت، والعسل، وغيرهما، أو لحفظ الماء، كما يتم صناعة أنواع من التحف والمزهريات وقطع التزيين والديكور سواء داخل البيوت وأيضا في واجهات المنازل وسائر المحلات.

وتعتبر السوق الجزائرية والليبية أبرز وجهتين لتصدير الفخار لكن السنوات الأخيرة شهدت ركودا ملحوظا للقطاع بسبب توتر الأوضاع في ليبيا أو بسبب تفشي وباء كورونا في العامين الأخيرين لكن ذلك لم يمنع من صمود عدد كبير من الحرفيين الذين تمسكوا بمهنة توارثوها عبر الأجيال وحرصوا على أن يعلموها لأبنائهم وأحفادهم باعتبارها صارت رافدا حضاريا واقتصاديا لمدينة نابل.