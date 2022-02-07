العراق يستعيد مئات القطع الأثرية من متحف لبناني خاص

استعادت السلطات العراقية من متحف لبناني خاص أكثر من 300 لوحة مسمارية، والتي وصلت، اليوم الإثنين إلى العاصمة بغداد، الساعية بجهود متواصلة لاسترجاع كنوز أثرية سُرقت ونُهبت خلال حروب متتالية شهدتها البلاد وهُرّبت إلى الخارج.

ووصلت الصناديق الخشبية على متن طائرة خاصة إلى العاصمة بغداد مختومة بالشمع الأحمر، وبداخلها 331 لوحًا مسماريًا و6 ألواح طينية كانت في متحف ”نابو“ الخاص، الواقع شمال لبنان، بحسب ما أفاد مراسل وكالة ”فرانس برس“.

وقال مدير هيئة الآثار والتراث ليث مجيد حسين في مؤتمر صحفي، إن ”العراق استعاد اليوم (الإثنين) 331 لوحاً مسمارياً“، مضيفًا أن ”هذه الألواح المسمارية تعود إلى فترات مختلفة“ ولا سيّما العصر الأكادي (2400 إلى 2200 قبل الميلاد)، والسلالة السومرية الثالثة في أور (2111 إلى 2000 قبل الميلاد)، وبابل القديمة (2004 إلى 1594 قبل الميلاد).

ومملكة أور، التي تأسست قبل أكثر من 4500 عام وكانت من أوائل مراكز الحضارة في العالم أقيمت على ضفاف نهر الفرات الخصبة، واستخدمت فيها لأول مرة في تاريخ البشرية الكتابة على شكل رموز مسمارية.

وشكر ليث مجيد حسين تعاون السلطات اللبنانية، وكذلك مدير متحف ”نابو“، الذي كان ”متعاونًا جدًا في هذا الملف وسهل عملية الاستعادة“.

وكان وفد عراقي تسلم يوم أمس الأحد هذه الآثار في احتفال رسمي أقيم في المتحف الوطني بالعاصمة اللبنانية بيروت.

ومتحف ”نابو“، الذي سمي تيمناً بإله الحكمة والكتابة في بلاد ما بين النهرين، تأسس في عام 2018 ويضم مئات من القطع الأثرية، التي يصل عمر بعضها إلى آلاف السنين، وهذه الآثار مصدرها مجموعات خاصة أبرزها مجموعة تضم حوالي 2000 قطعة يملكها جواد عدرا.

وفي العام الماضي لوحده استعاد العراق ما يقرب من 18 ألف قطعة أثرية، غالبيتها العظمى (17,899 قطعة) أعيدت من الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت السلطات العراقية نظّمت في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، احتفالاً بعودة ”لوح جلجامش“ التاريخي، الذي يقدر عمره بـ3500 عام إلى موطنه العراق.

وتعرضت غالبية المواقع الأثرية في العراق لعمليات نهب وسرقة على مدى عقود، خصوصًا بعد غزو العراق عام 2003، وسيطرة تنظيم ”داعش“ الجهادي على أنحاء واسعة من البلاد في عام 2014.