"كسرى التونسية".. جنة أثرية تعاني التهميش والإهمال (صور)‎‎

تعد القرية البربرية كسرى، واحدة من أبرز المناطق الأثرية التي تقع في الشمال الغربي للبلاد التونسية، ما جعلها تنال، حسب مقاربات البحث في مجال التراث والآثار، ما يكفي من الاهتمام، إلا أنها على المستوى الملموس ما زالت تعاني من التهميش وغياب الترويج السياحي.

وتقع المدينة بالتحديد على بعد 17 كيلو مترا شرقي مدينة مكثر من محافظة سليانة في إقليم الشمال الغربي وعلى بعد 170 كيلو مترا شمال غرب العاصمة التونسية، وتتموقع المدينة على ارتفاع يتجاوز الألف متر ما يجعلها أعلى منطقة سكنية بالبلاد التونسية.

واستنادا إلى المعطيات نشرها معهد التراث على موقعه، فإن هذه المدينة العريقة، شهدت حقبات تاريخية عديدة، ساهمت في بناء تفاصيلها العميقة وفي خلط أسرارها وآثارها العريقة، ولذلك ظل اسمها يتغير في كل حقبة زمنية، وكانت المدينة خلال الحقبة البربرية تسمى ”كزر“ ومع انتهاء تلك الحقبة وحلول الحقبة الرومانية البيزنطية أصبحت المدينة تسمى“ كيزور وشيزور“، لتتبدل التسمية من بعد ذلك خلال العهد الحفصي وتصير كسرى.

وكانت المدينة خلال العهد العثماني تمثل نقطة محورية باعتبارها مركزا إداريا مهما.

تاريخ عريق

في تفاصيل التاريخ، ليس ثمة ما يؤكد أصل نشأة هذه الجنة الأثرية، ولكن الروايات تقول إن كسرى كانت قد أنشئت في الوقت الذي قرر فيه كسرى أنوشروان ملك فارس إرسال ابنته الأميرة التي كانت قد مرضت للعلاج، ما استوجب إرسالها إلى هذه المنطقة، والتي كانت من اختيار أطباء البلاط آنذاك، نظرا لموقعها المرتفع، بالإضافة إلى كل الخصوصيات البيئية النادرة التي تتميز بها.

ومع قرار الملك اتخذت الأميرة الأراضي التونسية أو الأراضي البيزنطية في ذلك العهد مستقرا لها، لترسم على أرضها ملامح القرية الأثرية العظيمة تحت تسمية كسرى، لكن قي مقاربة تاريخية أخرى نفى عدد من الباحثين في مجال التراث هذه الأسطورة، وأكدوا أن القرية ذات أصول بربرية بالأساس، معتبرين إياها إحدى أقدم القرى البربرية التونسية والتي تشهد حضارة أكثر من 15 قرنا عندما أقدم البربر على تأسيسها.

ومن ثم تعاقبت عليها حضارات عديدة كالبونية والحضارة الرومانية والحضارة البيزنطية ثم الفتح الإسلامي.

وهذا الامتداد التاريخي الشاسع جعل المدينة اليوم تتميز بخصوصية طبيعية وأثرية نادرة حيث يتوجه إليها سنويا عدد كبير من السكان في إطار ما يعرف بالسياحة الداخلية، ليتخلصوا من ضوضاء المدينة التي تستقبل زوارها بملامح بربرية لتعكس بذلك هوية تونسية مميزة.

تقاليد وتراث

وتقول الناشطة الشابة أحلام المرغني، وهي من مدينة كسرى، إن ”المدينة تقدم لسكانها شكلا خاصا من أشكال الراحة النفسية نظرا لما تتميز به من خصوصية بيئية ترحل بك بعيدا عن عالم الفوضى“.

وتضيف أحلام المرغني، في تصريحات لـ ”إرم نيوز“ إن ”تقاليد المدينة والهوية الأمازيغية هي التي ميزت كسرى العريقة عن سائر المدن على غرار كرم الأهالي هناك وطبعهم الذي عرفوا به“.

وتتابع: ”أنصح كل من يزور كسرى أن يقف خصوصا عند تفاصيل المدارج وقهوة العين والميزاب والكاف… إنها تفاصيل لن تعرفها أبدا إلا إذا نزلت عليها وعاينتها بنفسك ولاحظت كل أمر دقيق فيها“.

إهمال وتهميش

رغم الخصوصية البيئية المميزة والكنوز المعمارية التي تنتصب في المدينة، إلا أنها تعاني من التهميش والإهمال، وكل من يزورها سيلاحظ ذلك للوهلة الأولى.

ويقول صلاح الرحيمي الصحفي والناشط في المجتمع المدني بالمنطقة لـ ”إرم نيوز“: “ ما يمكن أن أصف به المنطقة هو أنها لوحة فنية وبيئية نادرة، إلا أنها لم تحظ بالاهتمام اللازم من قبل وزارتي الثقافة والسياحة فبالإضافة إلى الرصيد الأثري الموجود بها إلا أنها تنضوي أيضا تحت إشراف وزارة الفلاحة باعتبار الخصوصية البيئية التي تتميز بها“.

ويضيف صلاح الرحيمي أن ”غياب تنظيم المهرجانات بالمنطقة وغياب استراتيجيات واضحة للترويج لها دوليا هو أحد أبرز الإشكاليات التي تحول دون التعريف بالمنطقة على المستوى العالمي“.

ويتابع: ”أصبحنا اليوم نتحدث عن التمييز حتى بين المناطق الأثرية والسياحية فعديد المناطق في تونس تحظى باهتمام أكثر من غيرها في حين أن غيرها أكثر قيمة منها“.