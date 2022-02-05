تخريب منحوتة للأمير عبدالقادر الجزائري قبل تدشينها في فرنسا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

تعرضت منحوتة لتخليد ذكرى البطل الوطني الجزائري الأمير عبدالقادر الجزائري للتخريب قبل تدشينها، السبت في فرنسا، بحسب ما أوردته وكالة ”فرانس برس“.

وأصيب الجزء السفلي من المنحوتة بأضرار كبيرة.

تخريب منحوتة للأمير #عبد_القادر_الجزائري قبل تدشينها في فرنسا تعرضت منحوتة لتخليد ذكرى البطل الوطني الجزائري الأمير عبد القادر الجزائري للتخريب قبل تدشينها السبت في #فرنسا. وأصيب الجزء السفلي من المنحوتة بأضرار كبيرة.#إرم_نيوز #الجزائر pic.twitter.com/3bx2Ba00QM — إرم نيوز (@EremNews) February 5, 2022

والمنحوتة معروضة في بلدة أمبواز وسط البلاد، حيث تم اعتقال الأمير عبدالقادر مع عدد من أفراد عائلته، من 1848 إلى 1852.