منوعات

تخريب منحوتة للأمير عبدالقادر الجزائري قبل تدشينها في فرنسا
تاريخ النشر: 05 فبراير 2022 11:52 GMT
تاريخ التحديث: 05 فبراير 2022 12:25 GMT

تخريب منحوتة للأمير عبدالقادر الجزائري قبل تدشينها في فرنسا

تعرضت منحوتة لتخليد ذكرى البطل الوطني الجزائري الأمير عبدالقادر الجزائري للتخريب قبل تدشينها، السبت في فرنسا، بحسب ما أوردته وكالة "فرانس برس". وأصيب الجزء

+A -A
المصدر: أ ف ب

تعرضت منحوتة لتخليد ذكرى البطل الوطني الجزائري الأمير عبدالقادر الجزائري للتخريب قبل تدشينها، السبت في فرنسا، بحسب ما أوردته وكالة ”فرانس برس“.

وأصيب الجزء السفلي من المنحوتة بأضرار كبيرة.

والمنحوتة معروضة في بلدة أمبواز وسط البلاد، حيث تم اعتقال الأمير عبدالقادر مع عدد من أفراد عائلته، من 1848 إلى 1852.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play