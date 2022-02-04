بوتين يغفو خلال عزف النشيد الوطني لأوكرانيا في الصين

التقطت الكاميرا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو يغفو أثناء عزف النشيد الوطني الأوكراني، في افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية في الصين، الجمعة.

وأفادت تقارير صحفية بأن بوتين بدا وكأنه في غفوة عندما تم تقديم الرياضيين في المهرجان الافتتاحي للألعاب الشتوية في العاصمة الصينية بكين.

وقالت صحيفة ”مترو“ البريطانية: ”لوح المتسابقون الأوكرانيون بالعلم أمام الرئيس بوتين خلال عرض بكين، وسط توترات دراماتيكية بين البلدين“.

وأضافت: ”ربما كانت هذه اللحظة مليئة بالدراما، وكان خبراء شؤون الكرملين يراقبون عن كثب رد فعله، لكن عندما تحولت الكاميرا عن المدرجات وركزت على المنصة الرئيسية، ظهر بوتين وقد أغلق عينيه وذهب في غفوة، قبل أن يعود فجأة ويستيقظ“.

ويحتشد أكثر من 100 ألف جندي روسي على حدود أوكرانيا، مع تزايد المخاوف من تخطيط موسكو لغزو كامل لذلك البلد المجاور.

وبينما اختار معظم القادة الغربيين عدم حضور دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، استخدم بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ الألعاب كذريعة لإعادة تأكيد العلاقات بين البلدين.

وفي خطوة تثير قلق الغرب، أعلنت الصين وروسيا عن تحالف استراتيجي عميق، الجمعة، لموازنة ما يعتبرانه ”التأثير العالمي الخبيث للولايات المتحدة“.

وأكد البلدان، في بيان مشترك، أن علاقتهما الجديدة تفوقت على أي تحالف سياسي أو عسكري في حقبة الحرب الباردة.

وقال البيان: إن ”الصداقة بين روسيا والصين لا حدود لها، ولا توجد مجالات تعاون محظورة“، قبل أن يعلنا عن خطط للعمل معًا في مجموعة من المجالات، بما في ذلك الفضاء، وتغير المناخ، والذكاء الاصطناعي، والتحكم في الإنترنت.

وتأتي هذه الخطوة لتعزيز العلاقات بين موسكو وبكين بعد أن حذر قادة دفاع بريطانيون من أن روسيا ربما تخطط لتنظيم حادث لتبرير غزو أوكرانيا.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني: ”لا يمكنني التعليق على المعلومات الاستخبارية المحددة، ولكن لدينا ثقة كبيرة في أن روسيا تخطط لهندسة ذريعة، وإلقاء اللوم على أوكرانيا للهجوم؛ من أجل تبرير التوغل الروسي في أوكرانيا“.

بدورها، أفادت وكالة الإعلام الروسية بأن وزير الخارجية سيرجي لافروف نفى مزاعم الولايات المتحدة بأن موسكو تعد شريط فيديو مزيفا كذريعة لشن حرب في أوكرانيا.

وقالت واشنطن، الخميس، إن وكالات المخابرات الأمريكية تعتقد أن روسيا وضعت خطة لاستخدام شريط فيديو ملفق، يُظهر آثار انفجار استهدف الشعب الروسي، كذريعة للغزو.