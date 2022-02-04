الإمارات تنهي تعليق السفر إلى 12 دولة أفريقية

رفعت الإمارات تعليق سفر المواطنين الحاصلين على جرعات اللقاح الكاملة والجرعات الداعمة حسب البروتوكول الوطني للجرعات الداعمة إلى 12 دولة أفريقية تم منع السفر إليها.

والدول المعنية هي كينيا، تنزانيا، أثيوبيا، نيجيريا، جمهورية الكونغو، جمهورية جنوب أفريقيا، بوتسوانا، إيسواتيني، ليسوتو، موزمبيق، ناميبيا وزيمبابوي، وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 6 فبراير الجاري.

وحددت السلطات وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية ”وام“ بالدولة الفئات المسموح لها بالسفر لهذه الدول.

وهذه الفئات هي: أولا: المواطنون المحصنون الذين تلقوا جرعات لقاح /كوفيد 19/ الكاملة إضافة إلى الجرعات الداعمة. ثانيا: المواطنون غير المطعمين من الفئات المستثناة طبيا من أخذ اللقاح إضافة إلى الحالات الإنسانية وحالات العلاج.

و أكدت ”الهيئة العامة للطيران المدني“ و“الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث“ في هذا الصدد ضرورة التزام جميع المواطنين بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية، من التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة وتطهير الأيدي بشكل مستمر.

وتماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد ”كوفيد – 19“ والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة إجراء 486,936 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‌ ‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 2,114 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 853,651 حالة.

وأعلنت الوزارة عن وفاة 5 حالات بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,258 حالة.

‌ ‎وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وتعازيها ومواساتها لذوي المتوفين وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانا لصحة وسلامة الجميع.

‌‎وقد أعلنت الوزارة عن شفاء 1,077 حالة جديدة للمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 781,970 حالة.