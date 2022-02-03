طائرات دون طيار لحصد الفاكهة وجمع الثمار من الأشجار

كشفت شركة ”تيفل“ الناشئة، النقاب عن طائرات دون طيار مستقلة، قادرة على الطيران وجمع الثمار الناضجة من الأشجار.

واقترحت شركة ”تيفل“ الإسرائيلية، فكرة استخدام الطائرات دون طيار بهدف حصاد المحاصيل في غياب العمال بسبب المواسم منخفضة الأجور، وبمثابة حلّ تقنيّ لتوفير التكلفة البشرية على أصحاب المزارع.

وأوضحت الشركة، أن طائراتها تستطيع تحديد مواقع الأشجار من خلال الكاميرات وأجهزة الاستشعار والتعرف على الفاكهة التي يمكن حصادها، وفقا لموقع ”20 مينوتوس“ الإسباني.

وتستخدم طائرات الشركة، خوارزميات لتجنب العقبات وحساب المسار والحفاظ على التوازن، بالإضافة إلى نظام ذكاء اصطناعي مبرمج على اختيار الفاكهة وتصنيف الفاكهة حسب مستوى النضج والحجم والوزن واللون.

ولجمع محاصيل الفاكهة، تستخدم الطائرات دون طيار أذرعا روبوتية قابلة للتمدد، مسؤولة عن التقاط الفاكهة وتجميعها في المكان المخصص للحصاد.

ويشير موقع ”تيفل“ على الإنترنت، إلى أن الطائرات يمكنها المناورة مع ست درجات من الاستقلالية لجمع ثمار الفاكهة من الأشجار.

ويمكن للمزارعين إدارة الطائرات دون طيار، من خلال تطبيق على الهواتف، حيث تكون متصلة عن طريق الكابل بروبوت مركزي يعمل كمصدر للطاقة، كما يمكنها العمل ليلا ونهارا وتتكيف مع مزارع ذات مساحات مختلفة.

وقالت الشركة إن روبوتات قطف الفاكهة الطائرة المستقلة لدينا تلبي احتياجات العمالة غير المتوفرة في الوقت المناسب وبتكلفة أقل.

وبحسب ”تيفل“، فإن طائراتها دون طيار تسعى إلى استكمال العمل البشري وليس استبداله بشكل نهائي، حيث إن النقص الحالي في العمالة الزراعية يتسبب في تلف أكثر من 10% من الثمار بدول الاتحاد الأوروبي.

وأجرت ”تيفل“ اختبارا تجريبيا على الطائرات، في مزرعة تفاح تابعة لشركة ”ريفويرا“ الإيطالية، حيث عملوا لمدة خمسة أسابيع، وأظهرت الطائرات نتائج جيدة حيث تمكنت من حصد المحصول بالكامل.

وتلقت ”تيفل“ تمويلا قدره 20 مليون دولار، وتخطط حاليا لإجراء اختبارات تجريبية في الولايات المتحدة وإسبانيا العام المقبل.

وقدمت العديد من الشركات، خلال معرض CES 2022 في ”لاس فيجاس“، مفاهيم مختلفة خاصة بالآلات الزراعية المستقلة المصممة للمساعدة في عمل المزارع.

الحالة الأولى كانت شركة جون ديري المصنعة للجرارات، والتي أضافت إلى جرارها الأيقوني 8R إمكانية التحكم بعمله من خلال الهاتف الذكي، انطلاقا من تشغيل المحرك إلى تحديد مكان الحرث.

كما زودت الشركة الجرار بـ 12 كاميرا وإمكانية اكتشاف العوائق بزاوية 360 درجة، ونظام ذكاء اصطناعي، بالإضافة إلى مشاركة البيانات في الوقت الفعلي والمراقبة والإدارة عن بعد.