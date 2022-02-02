مصر.. القبض على شخص زعم أنه "المهدي المنتظر"

ألقت سلطات الأمن المصرية، الأربعاء، القبض على شخص زعم أنه ”المهدي المنتظر“، من خلال فيديو بثه عبر صفحات مواقع التواصل، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية.

وقالت الوزارة، في بيان صدر عنها، إنها ”تابعت ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الحسابات الشخصية عبر فيسبوك، متضمناً إدعاء مالكها بأنه المهدي المنتظر، والإسقاط على رموز الدولة ومؤسساتها“، مضيفة أنه ”بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد الشخص المذكور وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس في القاهرة“.

وأوضحت الوزارة أنه ”عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته هاتف محمول يحوى مقطع الفيديو المشار إليه، وبمواجهة المتهم تبين أنه يهذى بكلمات غير مترابطة“.

ونقل بيان الداخلية عن والدة المقبوض عليه قولها إن ابنها ”يعاني من اضطرابات نفسية وعقلية لتعاطيه المواد المخدرة بكثرة، وسابقا تم عرضه على العديد من أطباء الطب النفسي“.

وشهدت مصر خلال السنوات الأخيرة ظهور عدد من الأشخاص ادعوا أنهم المهدي المنتظر، مطالبين الناس باتباعهم وإلا سيتعرضون لغضبهم وتعذيبهم، وكان آخرهم المدمن الذي ألقي القبض عليه، اليوم الأربعاء، في منطقة عين شمس.

وكانت الأجهزة الأمنية في مركز قطور بمحافظة الغربية ألقت القبض في عام 2021 على شخص ادعى أنه المهدي المنتظر، واستخدم صفحات التواصل الاجتماعي على موقع «فيسبوك»، ليدعي خلالها أنه مُحفّظ للقرآن الكريم، وأنه «المهدي المنتظر“.

وأشار نجل مدعي «المهدي المنتظر»، آنذاك، إلى أن والده يعاني من أزمة نفسية بسبب غلق الكُتاب منذ انتشار فيروس كورونا، وجلوسه في المنزل، وأصبح بدون عمل بعد ما كان محفظا للقرآن الكريم في أحد أكبر المساجد بمركز قطور، وأصبح يعاني من أزمة مالية ونفسية.

كما ألقت الأجهزة الأمنية بمركز كوم حمادة التابع لمحافظة البحيرة في عام 2020 القبض على موظف بالوحدة المحلية، بعد نشره فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يزعم فيه أنه المهدي المنتظر، وترويجه أفكارا مغلوطة عن الدين الإسلامي.

وفي ذات السياق، كشفت تحقيقات نيابة عين شمس الجزئية في عام 2018 مع عاطل عن العمل، 21 سنة، حاول اقتحام كنيسة مار جرجس في عين شمس، عن ادعائه أنه المهدي المنتظر.

وفي بداية عام 2016، ظهر شخص يدعى «يونس مؤنس» على بعض القنوات الفضائية، يدعي أنه نبي وأنه المهدى المنتظر.

كما ألقت قوات الأمن المصرية في عام 2014 القبض على شاب في العشرين من عمره، بعد جدال مع أحد أفراد الأمن في مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

وادعى الشاب أنه «المهدي المنتظر»، وطالب باعتلاء المنبر وإلقاء خطبة الجمعة، وعلى إثر ذلك تم اصطحابه خارج المسجد للتوجه إلى حيث تتمركز قوات الشرطة.