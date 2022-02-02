مسؤول إيراني: عدم الالتزام بـ"الحجاب" على شواطئ البلاد الجنوبية "مقلق"

وصف مسؤول إيراني، اليوم الأربعاء، وضع الحجاب للفتيات الإيرانيات على شواطئ البلاد المطلة على الخليج العربي وبحر عمان بأنها ”مقلقة“، في إشارة إلى شيوع ظاهرة رفض الحجاب في تلك المناطق.

وقال حسن كريمي رئيس ما يسمى بـ“هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر“ في محافظة هرمزغان جنوب إيران، إن ”رفض الفتيات وضع الحجاب على الشواطئ المطلة على الخليج العربي وبحر عمان ”مقلق“.

ودعا كريمي في حديثه لوكالة أنباء ”تسنيم“، الجهات الحكومية إلى التدخل ووضع حد لما أسماه بـ“الخطر الذي يهدد الثقافة المحلية لمحافظة هرمزغان“.

كما اعترف رجل الدين الإيراني بأن ”بعض المطاعم والمراكز السياحية في محافظة هرمزغان تقدّم اللحوم الحرام، وأصبحت هذه القضية رائجة وطبيعية للغاية وفق التقارير التي نتلقاها“، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وقال كريمي: إن محافظة هرمزغان تعاني من مشاكل كثيرة وقد تجذرت هذه المشاكل في مناطق مختلفة، واليوم أصبحت ظواهر أخرى تنتشر فيها، منها رفض الحجاب، والغناء وغيرها من القضايا المحرمة وفق الشريعة“.

وطالب كريمي قوات الشرطة ووزارة الاستخبارات التابعة للحرس الثوري بضرورة التعاون والعمل معاً لمواجهة هذه المشاكل في محافظة هرمزغان، وفق قوله.

واشتدت قضية الاحتجاج على الحجاب الإجباري في السنوات الأخيرة على شكل حركات مدنية مختلفة، وجعلت الحركة الاحتجاجية للفتيات في شارع الثورة عام 2017 قضية الحجاب القسري إحدى القضايا الرئيسية في المناخ السياسي والاجتماعي في إيران.

وكان مهدي نصيري الرئيس السابق لصحيفة ”كيهان“ التي يمولها المرشد علي خامنئي، في أيلول/سبتمبر الماضي، في برنامج تلفزيوني، إن 70 في المئة من الناس في إيران يعارضون فرض الحجاب.

وأضاف نصيري أنه ”وفق استطلاع أجرته وزارة الثقافة والإرشاد أظهر أنه حتى في المدن الدينية مثل قم (معقل المرجعيات والحوزة الدينية)، فإن غالبية الناس يعارضون الحجاب الإلزامي“.

ومنذ وصول الرئيس الإيراني المتشدد إبراهيم رئيسي إلى السلطة في آب/أغسطس الماضي، بدأت دوريات لقوات الشرطة من النساء لمتابعة وتعقب الفتيات اللاتي لا يرتدين الحجاب الذي تريده السلطة الحاكمة.

كما شنت القوات الأمنية الإيرانية في عدد من المدن في الأشهر القليلة الماضية حملة ضد الشبان والفتيات الذين يسيرون في الشوارع العامة مع كلابهم.

وتفرض السلطات الإيرانية الحجاب على النساء منذ انتصار الثورة عام 1979 وسقوط نظام الشاه محمد رضا بهلوي على يد رجل الدين الراحل روح الله الخميني.