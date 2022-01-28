السعودية تضبط مشهور سناب شات يسوق منتجات مغشوشة ومقلدة

كشفت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية عن ضبط فرقها صاحب حساب شهير في تطبيق ”سناب شات“ يسوق منتجات مغشوشة ومقلدة في شقق فاخرة، ويوصلها بسيارات فارهة في الرياض للزبائن، بحسب بيان رسمي.

وقالت الوزارة في بيانها، إنها ضبطت مواطنا يسوق منتجات نسائية مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية عبر حساب شهير في ”سناب شات“ حيث اتخذ 3 شقق فندقية فاخرة في أبراج فندقين شهيرين خمس نجوم شمال الرياض مقرا لترويج وتسويق البضاعة المغشوشة، وإيصالها للمشترين عبر سيارات فارهة.

فرقنا الرقابية تضبط صاحب حساب شهير في "سناب شات" يسوّق منتجات مغشوشة ومقلدة في شقق فاخرة ويوصلها بسيارات فارهة في الرياض pic.twitter.com/g2QPxQf2Rp — وزارة التجارة (@MCgovSA) January 27, 2022

وحجزت الوزارة، حسب البيان، البضاعة المقلدة والتي كانت عبارة عن (شنط نسائية ومحافظ وإكسسوارات وأوراق تغليف وعبوات بأسماء ماركات شهيرة لوضع المنتجات فيها)، والتي تتجاوز قيمتها الإجمالية 700 ألف ريال سعودي (نحو 185 ألف دولار) بعد تنفيذ كمين محكم، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الحملات الأمنية المشتركة بشرطة منطقة الرياض والهيئة السعودية للملكية الفكرية.

وأوضحت أنها استدعت ”المخالف لسماع الأقوال ومن ثم الإحالة إلى الجهات المعنية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقه وفقا لنظام العلامات التجارية ونظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية“.

استأجر شقتين فاخرتين بشمال الرياض، ويوصل منتجاته "المغشوشة والمقلدة" بسيارات فارهة.. ومستغلاً شهرته في "سناب شات" لتحقيق أرباح طائلة.. فرقنا الرقابية تداهم المواقع المخالفة وتضبط أكثر من 200 منتج مغشوش ومقلد بقيمة 700 ألف ريال قبل عرضها للبيع. pic.twitter.com/4g2abgxnkk — وزارة التجارة (@MCgovSA) January 27, 2022

ولم تكشف الوزارة عن اسم صاحب المتجر، واكتفت بالإشارة لكونه سعودي الجنسية، لكن مدونين سعوديين، قالوا إن صور البضائع تشير لكونها تتبع صاحب متجر إلكتروني معروف، وأحد مشاهير تطبيق ”سناب شات“ المستخدم على نطاق واسع في المملكة.

وتمنع القوانين السعودية، الكشف عن أسماء المتهمين ما لم تصدر بحقهم أحكام إدانة قطعية.

وأقر مجلس الوزراء السعودي، في العام 2019، أول نظام من نوعه للتجارة الإلكترونية والإعلانات الخاصة بها في مواقع التواصل الاجتماعي، متضمنا عقوبات على البائعين المخالفين، وحقوقا للمشترين من التطبيقات الإلكترونية.

ويلزم ذلك النظام، الأشخاص الذين لا يملكون سجلات تجارية ويزاولون النشاط، بتحديد مقار عملهم، وإيضاح البيانات الخاصة بهم عبر المتجر الإلكتروني، وضمان حماية بيانات المستهلك وخصوصيته، وتوثيق نشاطهم التجاري من خلال إحدى منصات توثيق المتاجر الإلكترونية.

كما ينص نظام العلامات التجارية على معاقبة كل من زور علامة تجارية مسجلة، وكل من عرض أو باع أو حاز منتجات تحمل علامة مزورة أو مقلدة أو مستعملة بغير وجه حق بالسجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتقول وزارة التجارة، إن نظام التجارة الإلكترونية ينظم العلاقة بين المتاجر والمتسوقين إلكترونيا، ويحفظ حقوقهم، ويعزز موثوقية التجارة الإلكترونية النشطة لزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.