شروط جديدة لصنع "الكمة العُمانية" تثير الجدل بعد فرض غرامات على المخالفين

أثار فرض السلطات العُمانية، غرامة على مخالفي صنع غطاء الرأس التقليدي في السلطنة ”الكمة“، جدلا وتفاعلا لافتا في البلاد.

وكانت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان، أصدرت يوم الأحد، قرارا بفرض مواصفات قياسية معينة بشأن صناعة ”الكمة العُمانية“ التي تعتبر من أبرز أزياء المواطنين.

وتضمن القرار ”فرض غرامة مالية على من يخالف المواصفات المحددة، والتي من شأنها عدم المساس بصناعة الكمة العُمانية“.

وأوضح أن ”المواصفات واجب الالتزام بها خلال صناعة الكمة التي تنقسم إلى 4 أنواع حسب نوع التطريز، وهي: (الكمة العمانية بتطريز نجم كامل، والكمة العُمانية بتطريز نصف نجم، والكمة العمانية بتطريز العقدة، والكمة العُمانية بتطريز السلسلة)“.

أصدر معالي قيس بن محمد اليوسف قرارًا وزاريًا رقم ( ٢١ / ٢٠٢٢) باعتبار الكمة العُمانية مواصفة قياسية عُمانية ملزمة، يأتي القرار بهدف التأكيد بعدم المساس بصناعة الكمة العُمانية. pic.twitter.com/qUmAMPclsN — وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار – عُمان (@Tejarah_om) January 23, 2022

و“الكمة“، غطاء رأس تقليدي يضعه الرجل العُماني، وهو عبارة عن قطعة قماش مطرزة بخيوط معينة بألوان زاهية.

وبحسب القرار الحكومي، فإنه ”يجب الالتزام عند الصناعة بخمس مواصفات، وهي: (أن يكون القماش المستخدم في صناعة الكمة مطابقا للمواصفات الخاصة به، ويكون قماشا أبيض“.

ومنعت الشروط الجديدة، ”تطريز الشعار السلطاني أو الشعار الرسمي للدولة على الكمة دون إذن مسبق“.

كما لم تسمح ”بتطريز رموز أو عبارات خارجة عن الذوق العام أو مخالفة للشريعة الإسلامية، أو بتطريز شعارات لأندية رياضية أو لعلامات تجارية أو رسوم أشخاص أو حيوانات)“.

ووفق القرار الذي نشرته وكالة الأنباء العمانية، فإنه ”سيتم فرض غرامة إدارية لا تتجاوز ألف ريال (2600 دولار) على كل من يخالف أحكام هذا القرار وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة“.

وتفاعل نشطاء كثر مع القرار، وسط ردود فعل متباينة تجاهه، حيث إن هناك من قلل من أهميته، مقارنة بقضايا أخرى كان يؤمل أن يصدر بشأنها قرارات رسمية.

وبهذا الاتجاه، قال ناشط يدعى العامري: ”الناس ينتظروا خبر وظائف، أرض، تسديد ديون، تقليل من المصاريف في حياتهم اليومية، زيادة رواتب، وهذيلا مطلعين خبر عن الدشداشة ومرات الكمة العمانية“.

وتعليقا على القرار، طالب الشاعر والإعلامي عمر محروس الصيعري الجهات الرسمية بالاهتمام باللغة كاهتمامها بقضية الكمة العمانية.

وقال الصعيري: ”يا ليت الجهات الحكومية المعنية تحافظ على لغتنا الرسمية المهمشة في التعليم العالي والفنادق والشركات المختلفة وتضع القوانين النافذة والعقوبات الرادعة تماما كما تحافظ على الكمة والدشداشة العمانية“.

واستنكر الناشط محمد الحميضي، التركيز على لباس الرجل و“التغافل“ عن لباس المرأة ”غير المحتشم وغير الساتر“، وفق قوله.

وسبق أن أصدرت وزارة التجارة، مطلع الشهر الجاري، قرارا باعتبار المواصفة القياسية العمانية الخاصة بـ ”الدشداشة العمانية“، مواصفة قياسية عمانية ملزمة، وفرض غرامة ألف ريال على من يخالف أحكام هذا القرار.