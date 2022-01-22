الإمارات.. منع تحليق الطائرات دون طيار لمدة شهر

أعلنت وزارة الداخلية في دولة الإمارات، اليوم السبت، وقف عمليات الطيران لملاّك وممارسي وهواة الطائرات دون طيار، والتي تتضمن مستخدمي الطائرات دون طيار /الدرون، والطائرات الرياضية الخفيفة بمختلف أشكالها وأنواعها، بما فيها ممارسة الرياضات الجوية، والشراعية، في الوقت الراهن.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية ”وام“، يأتي ذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني، وفقًا للتعليمات الصادرة، وذلك نظرًا للممارسات الخاطئة التي تم رصدها في الآونة الأخيرة من عدم التقيد بممارسة هذه الرياضة في المناطق الجغرافية التي تم تحديدها بالتصاريح التي تم إصدارها للمستخدمين، حيث تم استخدام المناطق التي لا يسمح بها بممارسة هذه الرياضة.

وطالبت الوزارة فى بيان أفراد المجتمع بالالتزام بتعليمات سلطات الدولة، ممثلة بوزارة الداخلية، والهيئة العامة للطيران المدني، وذلك حفاظًا على سلامة الأرواح، والممتلكات، والأجواء، جراء الاستخدام الخاطئ، وغير الآمن لتلك الهواية.

وأشار البيان إلى أنه ”سيتم وقف ممارسة هذه الهواية لمدة شهر، اعتبارًا من اليوم السبت، 22 يناير 2022“.

ودعا الجهات التي لديها عقود عمل أو مشاريع تجارية أو إعلانية تعتمد على التصوير باستخدام الطائرات دون طيار للتواصل مع سلطات التصريح لأخذ الاستثناءات والتصاريح اللازمة للقيام بأعمالها ومشاريعها خلال هذه الفترة، تجنبًا لأي تبعات تؤثر على مواقيت هذه المشاريع.

كما أكدت وزارة الداخلية على أن كل من يقوم بتشغيل أي عمليات طيران أو ممارسة أي من هذه الأنشطة، وعدم التقيد بالتعليمات الصادرة خلال الفترة المحددة، سيعرّض نفسه للمساءلة القانونية.