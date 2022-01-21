محلل سياسي لمذيعة "بي بي سي": لم تدفعوا مستحقاتي المالية منذ عامين

فاجأ محلل سياسي على قناة ”بي بي سي عربية“، المذيعة والمشاهدين، بتعليق على الهواء مباشرة، ادعى فيه عدم دفع مستحقاته المالية على القناة منذ عامين.

جاء ذلك في مداخلة عبر تقنية الفيديو، للكاتب والمحلل السياسي مهدي عفيفي، علق فيها على التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن الأزمة الأوكرانية.

شخلهم هههههه 🤣🤣

على الهواء مباشرة … ضيف بي بي سي يطالب بمستحقاته التي لم تدفعها المحطة لسنتين …#bbc pic.twitter.com/6cCTTbKP4l — حمد بن شوط المري (@hamadshoo6) January 20, 2022

وبدأ عفيفي -وهو عضو في الحزب الديمقراطي الأمريكي- حديثه في صلب الموضوع، قائلا: ”ما حدث أن الرئيس بايدن وجد أن رأيه بالأمس أدى إلى اختلاط في وجهات النظر، وقد يكون هذا سماح لروسيا في الدخول إلى أوكرانيا“.

لكنه سرعان ما انتقل بشكل مفاجئ إلى موضوع المستحقات المالية، قائلا: ”الموضوع المهم الآن الذي أريد أن نناقشه.. على مدى عامين لم تدفع الـ بي بي سي، أي مستحقات لنا“، في إشارة إلى المحللين الذين يظهرون على برامج القناة.

وأبرز عفيفي على الشاشة ورقة تظهر مطالبته لمسؤولين في القناة، بمستحقاته المالية.

وردت المذيعة بالقول: ”أستاذ مهدي هل تعتقد أنه يهم المشاهدين الآن ؟.. أقدر ما تقوله لكن للأسف“، قبل أن تقدم اعتذارها له وللمشاهدين.

وستفقد الـ“بي بي سي“، مبالغ هائلة بعد إعلان الحكومة تجميد رسوم مشاهداتها لمدة عامين.

وقالت الحكومة البريطانية، الإثنين الماضي، إنها ستجمد تمويل هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) لمدة عامين، وستناقش ما إذا كان ينبغي استمرار رسوم الترخيص.

وقالت وزيرة الثقافة نادين دوريس أمام البرلمان، إن الحكومة ”لا تريد تدمير المنارة البريطانية البالغة من العمر مئة عام، لكن لم يعد ممكنا أن تحصل بي.بي.سي على مزيد من الأموال، بينما تعاني الأسر من ارتفاع الضرائب وفواتير الطاقة“.

وقال تيم ديفي مدير عام ”بي.بي.سي“ وريتشارد شارب رئيس مجلس الإدارة، إن تجميد التمويل ستتبعه بالضرورة خيارات أشد صعوبة من شأنها التأثير على دافعي رسوم الترخيص.

ونقلت وكالة ”رويترز“ عن محللين، قولهم إن ”أي تسوية دون معدل التضخم ستتطلب تخفيضات في إنتاج بي.بي.سي الذي يشمل الإذاعة العالمية والوطنية والمحلية ومحتوى عبر الإنترنت وخدمات البث التلفزيوني عند الطلب“.

وقالت لوسي باول، عضو البرلمان عن حزب العمال ومسؤولة الشؤون الثقافية بالحزب، أمام البرلمان، إن تجميد التمويل هجوم على واحدة من أكبر المؤسسات في الحياة العامة البريطانية، متهمة دوريس ”بالتخريب الثقافي“.

وسجلت نشرات ”بي.بي.سي“ الإخبارية بعضا من أعلى معدلات المشاهدة في 20 عاما خلال الجائحة، ولا تزال محل ثقة بدرجة أكبر من منافسين آخرين، بحسب ”رويترز“.

وبموجب اتفاق جديد، سيتم تجميد رسوم الترخيص، وهي ضريبة تدفعها الأسر التي تمتلك أجهزة تلفزيونية، عند 159 جنيها إسترلينيا (217 دولارا) سنويا حتى عام 2024، قبل إمكانية رفعها بما يتماشى مع التضخم لمدة أربع سنوات.