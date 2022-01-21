متحف لبناني يعيد قطعا أثرية إلى سوريا

أعاد متحف لبناني خاص، خمس قطع أثرية إلى دمشق، يوم الخميس، بعد أن ظلت معروضة فيه منذ 2018.

وتعود القطع للعصر الروماني، وهي من آثار مدينة تدمر، التي لحق بها الدمار، جراء الحرب في سوريا.

وقال محمد نظير عوض مدير عام الآثار والمتاحف في سوريا، في مراسم تسليم أقامها المتحف الوطني اللبناني في بيروت، إن التماثيل المصنوعة من الحجر الجيري والأحجار الجنائزية المنقوشة والتي تعود إلى القرنين الثاني والثالث بعد الميلاد، أُعيدت بمبادرة من أحد جامعي المقتنيات الثمينة اللبنانيين.

وأضاف عوض أن صاحب المبادرة جواد عدرا، اشترى القطع من دور المزادات الأوروبية قبل اندلاع الحرب السورية في 2011، واصفا تصرفاته بأنها ”مبادرة كريمة“.

وأضاف المسؤول السوري أن القطع التي كانت معروضة في متحف نابو بشمال لبنان، تعود إلى ”موطنها الأصلي“.

وقال السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم، إن محادثات جارية لترتيب إعادة قطع أثرية أخرى من المتحف الوطني في بيروت إلى سوريا.

يذكر أنه في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، تسلمت سوريا من سويسرا، 3 قطع أثرية كانت قد سرقت من أحد المواقع في مدينة تدمر.

وتسلم مندوب سوريا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير حسام الدين آلا، القطع من متحف الفن والتاريخ السويسري.

ونقلت حينها وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا)، عن ”آلا“، قوله إن ”تلك القطع عبارة عن لوحتين حجريتين كبيرتين تضمان تمثالا ورأس أسد وزخارف فنية وتمثالا أسطوانيا لرأس كاهن كانت السلطات السويسرية صادرتها عام 2016 بعد تحقيقات أجرتها حول تهريبها وإدخالها بشكل غير مشروع إلى أراضيها، وقررت إيداعها لدى متحف الفن والتاريخ في جنيف إلى حين إعادتها لبلدها الأصلي“.

وخلال الصراع السوري، وقعت تدمر التي تعد من أهم المراكز الثقافية في العالم القديم، تحت سيطرة تنظيم داعش، الذي فجر بعض معالمها الرئيسية بما في ذلك قوس النصر.