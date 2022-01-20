صحيفة عبرية: أردوغان استشار طبيبا إسرائيليا متخصصا بأمراض القلب

كشفت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، اليوم الخميس، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تلقى استشارة طبية من طبيب إسرائيلي متخصص بأمراض القلب.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن ”ذلك يوحي بأن أردوغان يعاني من مشاكل في قلبه“، مشيرة إلى أن الطبيب الذي قدم الاستشارة الطبية هو البروفيسور يتسحاك شابيرا، نائب رئيس مستشفى إيخيلوف الإسرائيلية“.

وأشارت الصحيفة إلى أن ”البروفيسور الإسرائيلي معروف عنه تقديم المشورة لكبار القادة“، مستدركة أن ”الطبيب متخصص أيضاً في السياحة العلاجية ويمكن أن يقدم المشورة في مجالات أخرى“.

ونقلت الصحيفة، عن مصادر مطلعة قولها: ”لن يكون الأمر مفاجئاً إذا التقى أردوغان بالطبيب الإسرائيلي في تركيا“.

ووفقا للصحيفة فإن المشفى وكذلك الطبيب الإسرائيلي رفضا التعليق على الخبر.

وأوضحت الصحيفة أنه ”في الأشهر الأخيرة ترددت شائعات في تركيا بأن أردوغان الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ 68 الشهر المقبل، يعاني من مشاكل صحية“، مبينة أنه ”لم يؤكد أي مصدر موثوق حقيقة تلك الشائعات“.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أنه ”في محاولة لتكذيب الشائعات المتعلقة بمرض أردوغان نشر مساعدوه مقاطع فيديو على تويتر العام الماضي شوهد فيها الرئيس التركي يسير بهدوء بعد رحلة من إسطنبول إلى أنقرة، ومقاطع أخرى تظهره يلعب كرة السلة“.

وبينت الصحيفة أن ”أردوغان خضع قبل عدة سنوات لعملية جراحية ليست بسيطة في بطنه، ولكن بخلاف ذلك لم يتم الإبلاغ عن أي مشاكل صحية يعاني منها الرئيس التركي“.

ونوهت الصحيفة إلى أنه ”حتى لو بدا على أردوغان النعاس من حين لآخر؛ إلا أنه يستمر في الحفاظ على جدول أعمال مزدحم للغاية، ويحضر العديد من المناسبات، وفي بعض الأحيان يلقي عدة خطابات في اليوم“.

يذكر، أنه في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، نشرت الرئاسة التركية فيديو قصيرا لأردوغان لنفي الشائعات التي تتحدث عن تدهور حالته الصحية.

ونشر إعلام الرئاسة التركية، في حينه، مقطع فيديو للرئيس التركي، مدته 12 ثانية، وهو يمشي بهدوء، رداً على الشائعات المتداولة.

وفي ذات الشهر، شرعت السلطات التركية، في ملاحقات قضائية بحق 30 متصفح إنترنت نشروا رسائل تتعلق بالوضع الصحي لأردوغان، وفق ما أعلنت المديرية العامة للأمن التركي.

وقالت المديرية، في بيان صحفي، في حينه، إنه ”تبين تناقل وسم وفاة على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر، مع إشارات إلى الرئيس أردوغان“.

وأضاف البيان أنه ”بموجب الوسم المذكور آنفا، تم تحديد 30 شخصاً يعتقد بأنهم شاركوا محتوى معلومات مضللة، وتم الشروع في الإجراءات القضائية الضرورية بحقهم“.