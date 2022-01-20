دار الفتوى اللبنانية تتقدم ببلاغ رسمي ضد "مدّعي النبوة"

كشفت وسائل إعلام محلية لبنانية، اليوم الخميس، أن دار الفتوى اللبنانية تقدمت ببلاغ للنيابة العامة التمييزية ضد نشأت منذر ”مدعي النبوة“، الذي أثار موجة من السخرية خلال الأيام الفائتة على مواقع التواصل.

وتزامن ذلك مع تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة تُشير إلى أن من يطلق على نفسه اسم ”الحكيم نشأت منذر“، كان طبالًا مع إحدى الفرق الموسيقية.

وجاء في منشور لدار الفتوى اللبنانية على فيسبوك: بناء على توجيهات مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، تقدم أمين الفتوى الشيخ أمين الكردي بإخبار للنيابة العامة التمييزية ضد المدعو نشأت منذر، الذي يدعي زورا وبهتانا أنه رسول مرسل من السماء صاحب رسالة سماوية“.

ووفقا للمنشور، ”طلب الكردي من النيابة العامة التمييزية اتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحق نشأت منذر وكل من يظهره التحقيق، سندا لأحكام المادتين 317 و474 من قانون العقوبات اللبناني.

وظهر المدعو نشأت منذر خلال الفترة الماضية مدعيًا أنه نبي مرسل برسالة أسماها ”النورانية“، حيثُ برز بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعد تقديمه من قبل عالمة الفلك كارمن شماس بفيديو على صفحتها في موقع ”فيسبوك“.

وقالت شماس في المقطع المصور: ”هنيئا للبنان بوجود الحكيم على أرضه، أجل هنيئا لنا نحن بوجود مرسل من السماء لمساعدة البشر والأرض انطلاقا من أرض لبنان الحبيب“.

وتسبب ظهور ”مدعي النبوة“ ومنشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في موجة من السخرية، سواء داخل لبنان أو خارجه، خاصة في مصر، ما تسبب في حجب المدعو نشأت مجموعته على موقع ”الفيسبوك“ عن المصريين، متوعدًا إياهم بغضب السماء لسخريتهم منه.

وبالتزامن، كشف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن نشأت كان يعمل ”طبالًا“ في أحد الكازينوهات في لبنان، وتداولوا صورة قديمة لـ“الحكيم نشأت“، التي ظهر خلالها ضمن أعضاء فرقة موسيقية ممسكا بآلة ”الطبلة“ بين يديه.

ويظهر مدعي النبوة في مقاطع فيديو حليق الرأس يضع رموزا غير مفهومة فوق جبهته، وممسكا بعصا غريبة.

ونقلت تقارير إخبارية عن أطباء نفسيين قولهم إن مدعي النبوة المزعوم ومن هم على شاكلته هم مجموعة من الأشخاص يعانون من اضطرابات وأزمات نفسية قاهرة.