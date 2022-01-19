إسبانيا.. وفاة أكبر معمر في العالم عن 112 عاما

توفى الإسباني ساتورنينو دي لا فوينتي، والذي تصفه موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأنه أكبر معمر في العالم، الثلاثاء، عن عمر ناهز 112 عاما و341 يوما، أي قبل 3 أسابيع من بلوغه 113 عاما.

ونقلت وكالة أنباء يوروبا ووسائل إعلامية أخرى عن أقارب الرجل قولهم إن حياة ساتورنينو دي لا فوينتي ”انطفأت كشمعة في ثوان معدودة“.

وكانت موسوعة غينيس، سمت دي لا فوينتي أكبر معمر في العالم في سبتمبر الماضي، عندما كان في سن 112 عاما و211 يوما.

وبسبب قصر قامته، لم يستدع هذا الإسباني البالغ طوله مترا ونصف المتر والمولود في، بوينتي كاسترو، في الـ11 من شباط/فبراير 1909، إلى القتال عام 1936 خلال الحرب الأهلية الإسبانية، وتمكن من تأسيس شركة أحذية ناجحة.

وكان للإسباني 7 أبناء و14 حفيدا إضافة إلى 22 من أبناء الأحفاد، بحسب وكالة ”فرانس برس“.

يذكر أن 3 من بين أبناء، ساتورنينو، توفوا في حياته، وقد ظل يتمتع بصحة بدنية وعقلية جيدة حتى النهاية.

وتزوج المعمر الأكبر، ساتورنينو دي لا فوينتي، من، أنتونينا باريو جوتيريز، عام 1933، وأمضى تلك الفترة من الصراعات والحروب في عمله كصانع أحذية.

وعلى الرغم من صعوبة الظروف في ذلك الوقت، إلى أنه اشتهر لاحقا في صناعة الأحذية للجنود؛ ما قاده إلى توسيع أعماله.

وعندما لم يكن، الإسباني، ساتورنينو ، في عمله، كان يطارد شغفه في كرة القدم، كما أعلن سابقا.

لعب المعمر الأكبر لفريق محلي هو بوينتي كاسترو، والذي أسهم في تأسيسه، كما أنه من محبي فريق ”ليون“ أيضا.

وعلى الرغم من أنه لم يمض الكثير من الوقت خلال الفترة الماضية مع عائلته، نظرا لظروف جائحة فيروس ”كورونا“ المستجد، والتباعد الاجتماعي الذي حدث، إلا أن العائلة بأكملها اجتمعت أخيرا حول، ساتورنينو، للاحتفال بعيد ميلاده الأخير.

ويبقى الرقم القياسي لأكبر شخص على قيد الحياة من نصيب اليابانية، كين تاناكا، والتي تبلغ من العمر 118 عاما، وهي على بعد 4 أعوام فقط من كسر الرقم القياسي لأكبر معمر على الإطلاق، والذي يعود حاليا إلى الفرنسية، جين لويز كالمينت، والتي ولدت في الـ21 من شباط/فبراير 1875، وتوفّت عن عمر يناهز 122 عاما.