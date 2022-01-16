وفاة مؤسسة البرامج التعليمية بالتلفزيون المصري الإعلامية آمال مكاوي

أعلن في مصر يوم الأحد، عن وفاة مؤسسة البرامج التعليمية بالتلفزيون الرسمي، الإعلامية آمال مكاوي.

جاء ذلك، بحسب ما أفاد الإعلامي المصري عمرو الليثي، في منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، دون أن يكشف موعد تشييع الجثمان والعزاء.

ونعى عمرو الليثي الإعلامية الراحلة، وقال في منشوره: ”أنعي بمزيد من الحزن أستاذتنا الإعلامية الكبيرة آمال مكاوي مؤسسة البرامج التعليمية بالتلفزيون ورئيس القناة الأولى سابقًا، وإنا لله وإنا إليه راجعون“.

والراحلة، آمال مكاوي، هي مذيعة وصحفية، تخرجت من كلية الحقوق، وحصلت على دبلوم في معهد الإذاعة ودبلوم في الإخراج.

شغلت مكاوي سابقا منصب مدير القناة الأولى بالتلفزيون المصري، كما كان لها دور بارز في تأسيس البرامج التعليمية بالتلفزيون.

والإعلامية الراحلة من أسرة إذاعية مصرية فشقيقها سعد لبيب الذي يعمل بالإذاعة المصرية.

مع العلم أنها تزوجت من زميلها الإذاعي سعيد عثمان، في 5 حزيران/يونيو من العام 1957.

وعن سبب اختيارها للبرامج التعليمية، قالت في حوار سابق مع مجلة الكواكب التابعة لإدارة أخبار اليوم الحكومية، إن ”زملاءها كانوا يتسابقون من أجل النجومية بالظهور في برامج مع مشاهير الفن والأدب وتقديم البرامج الجاذبة والسعي وراء الشهرة والأضواء بينما هي اختارت لنفسها أصعب طرق لتقدم الخدمة لكل بيت في مصر وحل مشكلة الدروس الخصوصية الشائعة في مصر“.

وأشارت الإعلامية الراحلة، إلى أنها ضحت بكافة البرامج التي كانت تقدمها مثل ”بريد التلفزيون – وبرنامج صور من حياة الشعوب – وبرنامج ألحان زمان“، من أجل البرامج التعليمية وركزت كل جهودها لهذا النوع من البرامج.

وجاءت وفاة آمال مكاوي بعد أيام من وفاة زميلها الإعلامي البارز وائل الإبراشي، بعد صراع مع مضاعفات فيروس كورونا الذي أصابه منذ قرابة العام، وظل يعاني من مضاعفاته عقب تليف جزء كبير من رئته بحسب الطبيب المعالج له.

واتهمت أسرة الإعلامي الراحل، الطبيب المعالج له، بالتسبب في وفاته، ليصدر النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، أمرًا بالتحقيق في الواقعة.

وشهد عام 2021، رحيل عدد كبير من الإعلاميين والإذاعيين المصريين، كان أبرزهم حمدي الكنيسي وأسماء مصطفى وشيرين دويك ومها حسني وهدى شبانة.