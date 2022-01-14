أردنيون يتندرون على قرار بتخفيض جمارك "المركبات الفضائية"

تناول أردنيون بسخرية وتندر، قرار حكومة بلادهم إعفاء ”المركبات الفضائية“ من الرسوم الجمركية، ضمن إعادة هيكلة شملت كافة البنود الجمركية في البلاد، فيما استهجنت دائرة الجمارك الأردنية ذلك.

وسخر مستخدمون أردنيون لمواقع التواصل، من شمول الحكومة، للبندين الجمركيين ”مركبات فضائية“ و“أقمار صناعية“، بقرار ”الهيكلة الجمركية“، رغم عدم استخدامها في الأردن.

وبدأ الأردن، اعتبارًا، من الخميس، تطبيق تخفيض الرسوم على عدد واسع من السلع، بعد صدور الجداول الجديدة للتعرفة الجمركية في الجريدة الرسمية.

ووردت بنود ”المركبات الفضائية“ ”والأقمار الصناعية“، في هذه الجداول الجمركية، لأنها ”موحدة عالميًا“، وفق توضيح لدائرة الجمارك الأردنية، نقلته وكالة الأنباء الرسمية ”بترا“.

واستهجنت دائرة الجمارك، ”لجوء بعض وسائل الإعلام، والتواصل الاجتماعي، إلى التندر بشأن وجود مثل هذه السلع (المركبات الفضائية) في قوائم دولية دونما تمييز بين السلع المتداولة في الأردن، أو تلك المتداولة في كافة أنحاء العالم“.

وقال مدير عام دائرة الجمارك اللواء جلال القضاة، إن ”ما يتم تداوله من قوائم سلع، هي قوائم سلع موحدة صادرة عن منظمة الجمارك العالمية، وتتضمن ما يزيد على 84 ألف بند متعارف عليه في جميع أنحاء دول العالم، سواء أكانت هذه السلع متداولة في هذا البلد أو ذاك“.

وأضاف أن ”جداول التعرفة الدولية التي يحلو للبعض نشر أجزاء منها هنا وهناك، تتضمن بنودًا غير موجودة في معظم دول العالم وليس الأردن فحسب، لذلك فإن انتقاءها لغاية أو أخرى ينم إما عن عدم معرفة أو سوء قصد“.

وبداية الأسبوع الحالي، أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، عن قرار الحكومة بإعادة هيكلة التعرفة الجمركية.

ولفت الخصاونة إلى أن ”هذا الإجراء سينعكس بشكل إيجابي على المواطنين كمستهلكين نهائيين لسلع مستوردة، إذ ستخفض الجمارك على العديد من السلع، وستكون قيمة الرسوم الجمركية واضحة على جميع السلع المستوردة“.

وتفاوتت ردود الفعل إزاء الإجراءات الحكومية الأخيرة، إلّا أن البعض سخر من شمول بعض البنود.

ونشر حساب ”تميم غرايبة“، عبر موقع ”تويتر“ صورة رجل فضائي، معلقًا عليها بالقول: ”الأردنيون بعد قرار إعفاء المركبات الفضائية من الجمارك“.

وعلّق حساب ”Max“ ساخرًا: ”بما أن المركبات الفضائية معفاة من الجمارك في الأردن … قررت شراء واحدة“



من ناحيته، ذكر حساب ”ليث أبو حمور“: ”أحلى خبر سمعته، اليوم، الحكومة ستعفي المركبات الفضائية من الجمرك، نيالنا.. بفكر أشتري واحدة، شو رأيكم؟“.

