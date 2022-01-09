بعد اختيار 2022 عام القهوة.. دليل لطقوس شربها وروبوتات لزراعتها في السعودية

بدأت جهات حكومية، وشركات خاصة، وأفراد في السعودية، الاحتفال بـ“عام القهوة“، الذي حددته وزارة الثقافة ليكون، العام الجاري، بهدف تعزيز مكانة أشهر ما يشربه السعوديون ويعتبرونه رمزًا من رموز ثقافتهم، وموروثهم المحلي.

وأصدرت شركة علاقات عامة سعودية، دليلًا تضمن معلومات وافية عن البن، وزراعته، وتحضيره، وطقوس شربه التي تميز القهوة في السعودية، وباقي دول الخليج العربي، عن كثير من الدول الأخرى التي ينتشر فيها أيضًا شرب القهوة.

ويسمي الدليل بـ“الذهب الأخضر“، ويقول إن العرب، في جنوب شبه الجزيرة العربية، أول من تذوقها بعد أن لاحظ راعي أغنام النشاط على قطيعه عقب تناول ثمار تشبه الكرز، قبل أن يجربها بدافع الفضول وتبدأ علاقته مع البن.

كما احتفت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، بعام القهوة في البلاد، من خلال تسليط الضوء على أحد المخترعين الذين ترعى ابتكاراتهم، حيث يعمل الطالب وسام المالكي على تصنيع روبوت لمساعدة مزارعي البُّن في المملكة أثناء عملية التجفيف وفرز البُّن.

وتقوم فكرة ابن محافظة الداير التابعة لمنطقة جازان، حيث تنتشر زراعة البن، على أن يجمع الروبوت محصول البن ويفرزه ويحركه ليجف وصولًا إلى اللون الأسود، حيث يكون عندها جاهزًا للقشر والمعالجة، ما سيوفر جهدًا كبيرًا على الفلاحين عند استخدام الروبوتات على أرض الواقع.

بمناسبة اختيار #عام_القهوة_السعودية_2022 ،

نشرفُ بموهوبنا الطالب وسام المالكي من @MOE_SBI ، على بحثه العلمي في توظيف الروبوتات لمساعدة مزارعي البُّن أثناء عملية التجفيف وفرز البُّن من خلال مشاركته في #إبداع_2022@MOCSaudi @BadrFAlSaud pic.twitter.com/YaRCbOUiPT — موهبة (@mawhiba) December 9, 2021

وخصصت وزارة الثقافة السعودية، ركنًا خاصًا بتقديم القهوة في رالي داكار 2022، الذي تستضيفه المملكة، حيث يتاح للمشاركين في السباق الصحراوي وجمهوره من مختلف دول العالم، زيارة الركن، وتذوق القهوة السعودية.

ويستعد القائمون على ”مهرجان البن الخولاني السعودي“ لإطلاق النسخة التاسعة خلال الأيام القريبة المقبلة في محافظة الداير، وقد استعدوا لتكون نسخة خاصة بمناسبة الاحتفال على مستوى المملكة بعام القهوة.

وسيشهد احتفال المملكة بعام القهوة، الكثير من المبادرات والأنشطة والفعاليات على مدار العام، بينما تستقبل كثير من البنوك والشركات زوارها بالقهوة كجزء من مشاركتها في ذلك الاحتفال.

ويتوج اختيار العام الحالي للاحتفاء بالقهوة في السعودية، جهودًا كبيرة تبذلها الرياض في مجال دعم مزارعي البن، والاستفادة منه في دعم الاقتصاد، ما قد يجعل من المملكة وجهة عالمية لعشاق القهوة، واستقطاب شريحة جديدة من السياح في إطار خطة لتنويع موارد الدخل.

وكشفت السعودية، العام الماضي، عن خطة حكومية لإنشاء مدينة خاصة بالبن، في محافظة القرى بمنطقة الباحة، حيث تعد مناطق جنوب غرب المملكة، الباحة، وعسير، وجازان، ذات الطبيعة الجبلية، والمناخ البارد والرطب، موطن مزارع البن التي زاد إنتاجها خلال السنوات القليلة الماضية بدعم حكومي.

وتتضمن مدينة البن الأولى من نوعها، مصنعًا متكاملًا للبن يشمل الفرز، والتجهيز، والتحميص، والتغليف، ومركز تدريب، ومركز أعمال، ومعرضًا دائمًا، بجانب تجهيز منطقة مخصصة للسكن والضيافة، حيث يستهدف المشروع جعل مدينة البن واجهة سياحية مميزة في المملكة.

وستمنح مدينة البن الجديدة، تلك المنطقة عنصرًا جاذبًا لعشاق أشهر مشروب ساخن في العالم، لتنافس مناطق أخرى في المملكة، مثل ساحل المملكة على البحر الأحمر قرب الحدود مع الأردن، ومصر، والرياض التي يفضلها السياح الراغبون بتجربة حياة الصحراء، بجانب استضافة العاصمة على الدوام لنجوم الفن والغناء والموسيقى العالميين.

وبدأت السعودية تكثيف اهتمامها بزراعة البن منذ أكثر من عامين، من خلال تدريب المزارعين على زراعة البن وأساليبها العلمية، وتقديم آلاف الشتلات لهم مع شبكات ري وخزانات لجمع المياه، لكنها لا تزال تستورد غالبية حاجتها من البن، لاسيما من إثيوبيا.