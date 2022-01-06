بعد مشاهدة "الأمير الصغير".. دراسة تثبت أن الكلاب تميز بين اللغات

كشفت دراسة علمية حديثة، أن الكلاب بمقدورها التمييز بين اللغات المختلفة في حال تعرضت لها أو شاهدت أشخاصا يتحدثون بأكثر من لغة.

وتوصلت دراسة أجراها باحثون في المجر، إلى أن الكلاب تستطيع التمييز بين اللغات، وذلك بعد عرض مقاطع من قصة ”الأمير الصغير“ باللغتين الإسبانية والمجرية.

وشملت الدراسة التي أجريت على الكلاب مجموعة تضم 18 كلبا، تم اختبار ردود الفعل الصادرة عن أمخاخها.

وقادت فريق البحث لورا في. كوايا من جامعة ”أوتفوش لوراند“ في العاصمة المجرية بودابست، التي انتقلت إليها من المكسيك قبل بضعة أعوام مع كلبها ”كون -كون“.

وقالت الباحثة: ”تساءلت: هل لاحظ كون – كون أن الناس في بودابست يتحدثون لغة مختلفة“.

وأضافت أن الباحثين اكتشفوا لأول مرة أن المخ غير البشري يمكنه التمييز بين اللغات.

وخلال التجربة درّب الباحثون ”كون – كون“ وبقية الكلاب على الاستلقاء دون حركة في جهاز فحص المخ لدقائق.

وكانت كل هذه الكلاب تسمع من أصحابها لغة واحدة فقط، إما الإسبانية أو المجرية، مما أتاح للباحثين مقارنة كيفية استجابة أمخاخها إلى لغة مألوفة لديها بقوة ولغة غير معروفة على الإطلاق.

واستمعت الكلاب إلى مقاطع من قصة ”الأمير الصغير“ بالإسبانية والمجرية، وكذلك إلى نسخ مشوشة من تلك المقاطع؛ لاختبار قدرتها على التمييز بين الكلام والمقاطع التي لا تمثل كلاما.

وعند مقارنة ردود فعل المخ، وجد الباحثون أنماط نشاط متباينة في القشرة السمعية الأولية بالمخ للكلاب؛ مما يشير إلى أنها تستطيع التمييز بين الكلام وغير الكلام.

كما اكتشف الباحثون أن أمخاخ الكلاب أنتجت أنماط نشاط مختلفة في القشرة السمعية الثانوية، التي تحلل الأصوات المعقدة، عند استماعها إلى لغة مألوفة ولغة غير مألوفة.

وكان من نتائج الدراسة التي توصل الباحثون إليها أيضا خلال تجاربهم على الكلاب، أنه كلما زاد عمر الكلب زاد تمييز المخ فيه بين اللغتين.

وكانت دراسة مثيرة أجريت، في نوفمبر الماضي، قد توصلت إلى كشف لغز إمالة الكلاب رؤوسها عندما نتحدث معها؛ والسبب في ذلك أنها تريد أن تخبرنا أنها تفهم ما نقوله لها.

ووصفت دراسة حديثة نشرت في مجلة ”Animal Cognition“ العلمية الأمريكية الكلاب بأنها مخلوقات رائعة من الخارج وغامضة في الغالب من الداخل.