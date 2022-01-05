146 ألف دولار مقابل سمكة تونة في مزاد ياباني

بيعت سمكة تونة تزن 211 كيلوغراما بـ146 ألف دولار خلال مزاد رأس السنة التقليدي في طوكيو الأربعاء، لحساب طاه حائز نجمة في دليل ميشلان، حسب ”فرنس برس“.

لكنّ هذا السعر لا يزال بعيدا عن الرقم القياسي المسجل سنة 2019 خاصة بسبب تبعات الأزمة الصحية.

وقد تراجع المبلغ المدفوع في أول مزاد خلال السنة في سوق تويوسو للأسماك في العاصمة اليابانية، للسنة الثالثة على التوالي بسبب تراجع الطلب المستمر بفعل الجائحة.

فقد كان مبلغ 16,9 مليون ين باباني (146 ألف دولار) الذي دفعه اليوم الأربعاء بصورة مشتركة صاحب مطعم وبائع جملة مقابل سمكة تونة حمراء عملاقة، أدنى بكثير من السعر القياسي المسجل في 2019 حين بيعت سمكة مقابل أكثر من 333 مليون ين.

ويشكل أول مزاد خلال العام في سوق تويوسو للأسماك تقليدا هاما في اليابان يستقطب سنويا أعدادا كبيرا من باعة الجملة في قطاع الأسماك وأصحاب المطاعم.

وينفق المزايدون أحيانا مبالغ طائلة لشراء سمكة التونة الأغلى ثمنا والتي يُنظر إليها على أنها فأل خير كما تنعكس دعاية قوية للشاري.

والسمكة التي بيعت اليوم الأربعاء تم اصطيادها من منطقة أوموري شمال اليابان المعروف بنوعية أسماك التونة العالية فيها.

وقد اشترتها مجموعة ”أونوديرا“ لمطاعم السوشي الحائزة نجمة في دليل ميشلان، وإلى مجموعة ”يامايوكي“ التي تبيع السمك بالجملة في اليابان.

وبعد ساعات قليلة على المزاد، نُقلت السمكة الفائزة إلى مطعم تديره مجموعة ”أونوديرا“ في حي أوموتيساندو الراقي في طوكيو، حيث ستُقطّع علنا إلى شرائح وفيليه.

يذكر أن اليابان تشهد عادة بيع أسماك بأرقام فلكية، وقبل عامين ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن إحدى أسماك التونة ذات الزعانف الزرقاء بيعت بسعر 193.2 مليون ين (1.8 مليون دولار) في مزاد أجراه سوق تويوسو للأسماك في العاصمة اليابانية طوكيو.

وأضافت الهيئة أنه تم اصطياد سمكة التونة المباعة قبالة ساحل مقاطعة أوموري شمال البلاد ويبلغ وزنها 276 كيلوعراما أي أن سعر الكيلو يبلغ حوالي 700 ألف ين، وفقا لوكالة ”رويترز“.

وقالت إن المشتري هو كيوشي كيمورا الذي يملك سلسلة مطاعم سوشي زانماي الشهيرة.

كان كيمورا قد دفع سعرا قياسيا بلغ 333.6 مليون ين عام 2019 لشراء سمكة تونة في مزاد، ليتجاوز بذلك سعرا قياسيا دفعه نظير سمكة تونة أخرى عام 2013.