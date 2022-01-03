البحرين.. عضو مجلس بلدي تثير جدلا عقب ظهورها وسط مياه الفيضانات

أثارت عضو المجلس البلدي بالمحافظة الشمالية في البحرين، زينب الدرازي، جدلاً واسعاً بين المدونين بمواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهورها بمقطع فيديو من تجمعات المياه التي تعرضت لها منطقة اللوزي إثر الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة في الأيام القليلة الماضية.

وظهرت الدرازي وهي تمشي وسط تجمعات المياه التي غمرت المنطقة بشكل كبير واقتحمت المنازل، فيما تولى أحد الأشخاص تصويرها أثناء إجرائها مكالمة هاتفية ومباشرة عملها لمحاولة إنقاذ المنطقة الأكثر تضرراً في البلاد إثر الأمطار.

وأفاد مصوِر المقطع الذي لم يظهر في الفيديو بأن الدرازي موجودة في المنطقة وباشرت عملها منذ بداية الفيضانات لإيجاد حلول لوضع منطقة اللوزي دون استجابة.

وحظي تصرف الدرازي بردود فعل متباينة من قبل النشطاء بين من أثنى عليها لمتابعتها عملها وتواجدها في ميدان العمل رغم أحوال الطقس، فيما انتقد آخرون تصرفها ونزولها إلى تجمعات المياه معتبرين أنها بالغت بالأمر وأن الأمر أشبه بـ ”دعاية انتخابية“.

وسبق أن ظهرت الدرازي بمشهد مشابه من وسط الفيضانات خلال أمطار شهدتها مناطق في المملكة 2019.

ونشرت الدرازي عبر حسابها في ”إنستغرام“ اليوم الإثنين، مقطعا من منطقة اللوزي التي شهدت فيضانات عقب أن تم تصريف المياه، وطالبت المتضررين في المنطقة التواصل معها للكشف عن حجم الأضرار ورفع الطلبات إلى الوزارة، كما نشرت مجموعة من الصور التي أظهرت حجم الأضرار التي لحقت بأثاث السكان والأجهزة الكهربائية.

وشهدت مناطق في المملكة خلال الأيام القليلة الماضية هطولات مطرية غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية، نتج عنها سقوط أشجار وأعمدة إنارة وغرق شوارع ومناطق وتلف بممتلكات السكان، فيما تابعت الجهات المختصة أعمالها وباشرت جميع البلاغات التي تلقتها خلال فترة الأمطار.

والتقت زينب الدرازي، اليوم الإثنين، بالأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الذي أمر بحصر الأضرار وتعويض المتضررين ووضع حلول مستدامة للبنى التحتية في المناطق التي شهدت تجمعًا لمياه الأمطار، وفقاً لوكالة أنباء البحرين (بنا).

كما حضر اللقاء فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب، والنائب محمود مكي البحراني الذي أكد في تصريحات لصحيفة ”الوطن“ المحلية،“أنه تم العمل على حصر 130 متضررا جراء الأمطار في منطقة اللوزي، وجارٍ العمل على استكمال باقي المتضررين“.