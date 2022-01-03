أرمينيا في إكسبو دبي.. ربط التراث بـ"التكنولوجيا العرقية"

نظمت أرمينيا جناحها في إكسبو 2020 دبي على أساس مفهوم ”التكنولوجيا العرقية“، وتعني التكنولوجيا التي طورها شعب ما في دولة ما، تحت شعار ”عقول التكنولوجيا العرقية المبتكرة“.

وتقدم أرمينيا فعاليات متنوعة لتعزيز السمات العرقية لسكانها وتطلعاتها التكنولوجية، استنادا لتقاليد ماضيها، من خلال الربط بين التراث التاريخي الغني للبلاد والإنجازات التكنولوجية.

تصميم رقمي

يُدار الجناح بشكل أساسي بواسطة أحدث الأنظمة التكنولوجية، مسلطاً الضوء على القوة الأرمينية في التكنولوجيا.

وبإمكان الزوار استخدام تقنية الواقع الافتراضي للسفر إلى أرمينيا، والتجول بين معالمها.

كما يمكنهم تحميل تطبيق الواقع المعزز ”Arloopa“ بسهولة، ومشاهدة معرض القطع الأثرية بالجناح عن قرب.

شجرة تفاعلية

ويعد مجسم ”شجرة تفاعلية مضيئة“ أداة العرض الرئيسية في الجناح، التي صُنعت يدويًا.

ويمثل المجسم رمزا دينيا لشجرة الحياة وبقاء أرمينيا على مر القرون، حيث رُسمت قديما على جدران القلاع، ونُحتت على دروع المحاربين.

كما يعرض الجناح صورا لشخصيات أرمنية ساهمت بالابتكار العلمي وتطوير الفنون، مثل، المخترع آرثر بوبوليان، المختص في مجال تركيب الأعضاء الاصطناعية للوجه.

القطع الأثرية

واختار فريق تنظيم الجناح القطع الأثرية الأرمنية التاريخية لتستعرض في حقبات زمنية متفاوتة، العقول الأرمنية المبدعة على مر الزمان.

ومن بين المعروضات كتاب في الرياضيات يعود للقرن الميلادي السابع ”همرغوتيون“، وتمثال طائر حديدي صغير يعود إلى العصر البرونزي، وأوان على شكل رأس عجل ورأس ثور استخدمت بين القرنين الرابع والخامس قبل الميلاد للتعاويذ السرية للخصوبة.

كما يعرض الجناح صحناً يحمل نموذجا رمزيا للمنظومة الشمسية صُنع بين القرنين الحادي عشر والثاني عشر قبل الميلاد، وكأساً فضية وُجدت في قرية ”كاراشامب“ الأرمينية وتعود للقرن الثاتي والعشرين قبل الميلاد.

كما يوجد تمثال برونزي لثلاث طيور يعود للقرن الخامس عشر قبل الميلاد، وكتاب أرمني حول علم الفلك يعود للعام 1755، ومخطوطة يدوية تعود للقرن الثامن عشر.

منتجات تذكارية

ويعرض متجر الجناح منتجات محلية كقطع تذكارية من أرمينيا، وتضم ملابس وحقائب، ومنتجات مصنوعة يدوياً بواسطة الحرفيين الأرمن البارزين مثل البلاط المزجج، وأدوات المائدة الخزفية.

كما توجد مجموعة مجوهرات مصنوعة يدوياً من ”زنابق البحر“ المتحجرة، وعرق اللؤلؤ، وذهب عيار 18.