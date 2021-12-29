بعد نحافته اللافتة.. ما سر انخفاض وزن كيم جونج أون؟

ظهر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أكثر نحافة من أي وقت مضى، في صور جديدة نشرتها وسائل الإعلام الحكومية الثلاثاء، وتداولها ناشطون عبر مواقع التواصل.

وأشارت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية اليوم الأربعاء، إلى أن كيم البالغ من العمر 37 عاما، ظهر وقد خسر الكثير من وزنه في الصورة التي نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية، والتي تم التقاطها خلال اجتماع رئيسي للحزب الحاكم.

وذكرت الصحيفة، أن الاجتماع جاء في الوقت الذي تحتفل فيه كوريا الشمالية بالذكرى العاشرة لتولي كيم القيادة العليا للجيش، بعد وفاة والده كيم جونغ إيل في العام 2011.

وقالت الصحيفة:“تصر السلطات الحكومية على أن الزعيم الكوري يأكل أقل من أجل البلاد التي تواجه نقصا حادا في الغذاء، زاعمة أن كيم يتمتع بصحة جيدة، بعد تكهنات حول صحته في وقت سابق من العام الجاري وسط أنباء عن فقدانه أكثر من 40 رطلا (18 كج).“

ونقلت عن تقرير للتلفزيون الحكومي قوله، إن حالة كيم ”الهزيلة“ لا تزال ”تحطم قلوب شعبنا“، على الرغم من أن العديد من سكان كوريا الشمالية البالغ عددهم 25 مليون نسمة يكافحون المجاعة والقمع المنهجي في جميع أنحاء البلاد بحسب الصحيفة.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، إن كيم ترأس اجتماعا كاملا للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم، لكنها لم تنقل أي تصريحات أدلى بها كيم في الاجتماع الذي مُنع الصحفيون من حضوره.

وأضافت الوكالة في تقرير قبل الاجتماع، أنه ستتم مناقشة وتقرير السياسات الإستراتيجية والتكتيكية والخطوات العملية من أجل التوجيه الديناميكي لنضال حزبنا وشعبنا، للدخول في فترة جديدة من تطور البناء الاشتراكي إلى المرحلة التالية من الانتصار“.

وتعرضت الدولة الفقيرة المسلحة نوويا لفيضانات شديدة في السنوات الأخيرة، ما أدى إلى جعل عدد كبير من العائلات بلا مأوى فيما تكافح حاليا لمواجهة أزمة غذائية حادة.

وأخبر كيم مواطنيه في تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، أنه يجب عليهم توقع تناول كميات أقل من الطعام حتى تعيد البلاد فتح حدودها مع الصين في عام 2025 على الرغم من تقدير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أن كوريا الشمالية تعاني من نقص يقدر بنحو 860 ألف طن من الغذاء العام الجاري وحده.