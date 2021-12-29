دولة أندورا الصغيرة تبرز في إكسبو دبي 2020 بإمكانياتها الهائلة

تصنَّف دولة أندورا ضمن أصغر الدول في العالم، بمساحة تبلغ 468 كلم2 فقط، وبالرغم من مساحتها الصغيرة، إلا أنها أظهرت في مشاركتها بمعرض إكسبو دبي 2020، تمتعها بمزايا هائلة، تُحفّز على الابتكار والاستثمار والسياحة، تحت شعار ”ملاذ أمانٍ واستقرار“ .

تصميم خشبي بمحتوى رقمي

أنشأ فريق تنظيم جناح الدولة الأوروبية الواقع بمنطقة الاستدامة في معرض إكسبو دبي 2020، التصاميم الداخلية للمبنى بمزيج متنوع من القطع الخشبية، مع محتوى رقمي متعدد الوسائط، يعرض مشاهد شاملة لموارد أندورا، ومعالمها الحديثة والتاريخية والطبيعية، وكنوزها الثقافية والتي تضم المتاحف والأعمال الفنية وقاعات الحفلات الموسيقية.

نموذج رقمي لخريطة أندورا

يتصدر أرضية الجناح مشهدًا لمجسم رقمي كبير يعرض خريطة ثلاثية الأبعاد لتضاريس ومعالم أندورا.

عروض تفاعلية

وتقدم شاشات العرض التفاعلية مشاهد من حياة الشارع في إمارة أندورا، ومن بينها صور لمبنى مجلس النواب في البلاد.

وفي تجربة افتراضية متعددة الحواس، يمكن للزوار التجول في مناطق الدولة الصغيرة، واكتشاف ما تقدمه من بينها:

مختبر حي لتنمية الابتكارات

أبرز محتوى الوسائط المتعددة الرقمية، أندورا، موقعا استثماريا جذابا، لتنمية الأفكار المبتكرة بسرعة وبشكل تعاوني، وذلك في مختبر حيوي ضخم مفتوح لتطوير الابتكارات المستدامة.

مبنى هرمي من الزجاج

وهو منتجع كالديا الصحي القريب من العاصمة أندورا لا فيلا، ويعتبر واحدا من أكبر المنتجعات الصحية في أوروبا، وتبلغ مساحته 6000 متر مربع.

وبُنِي المنتجع من الزجاج على شكل هرم شاهق، ويعتبر أطول مبنى في أندورا بارتفاع 80 مترًا، حيث يخترق أفق المدينة بسهولة.

ينابيع علاجية

وتقع بمنطقة ليه اسكالدس في أندورا، وهي ينابيع حرارية غنية بالكبريت والنيتروجين، ويتم تسخينها بشكل طبيعي تحت الأرض، ويمكن استخدامها لعلاج مجموعة من المشكلات الصحية.

المكان المناسب للتنزه والتزلج

وأظهرت العروض الرقمية أن أندورا تتميز بتضاريس ممتازة للتزلج، ومناظر طبيعية مناسبة للتنزه والمشي لمسافات طويلة.

كما وتتمتع بأكثر من 60 قمة جبلية يزيد ارتفاعها عن 2000 متر.

هندسة معمارية من العصور الوسطى

وكشف العروض عن كثرة المباني التاريخية في أندورا والتي تعود لفترة العصور الوسطى، إذ بنيت بأسلوب الهندسة المعمارية الرومانيسكية والرومانية، ومنها مبنى بيت الوادي ”Casa de la Vell“، ويعود تاريخه إلى القرن السادس عشر، ويحتوي على أعمال فنية ووثائق تاريخية مهمة، وكنيسة سانت إستيف، وبنيت في القرن الثاني عشر وتتميز بزخارف خشبية، وكنيسة بازيليكا التي يعود تاريخ بنائها إلى القرن السابع عشر، وتضم متحفا تاريخيا.