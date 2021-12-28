الحكومة العراقية تتكفل بعلاج "الأميرة مريم"

أعلنت الحكومة العراقية، يوم الثلاثاء، تكفلها بعلاج الشابة ”مريم“، عقب تعرضها إلى اعتداء بمادة حارقة شوّهت وجهها، في قضية أثارت غضبا واسعا.

وأعلنت مديرة دائرة تمكين المرأة العراقية في أمانة مجلس الوزراء، يسرى كريم، في بيان، أن ”الدائرة نسقت منحة مالية من البنك المركزي العراقي؛ لمساعدة مريم في رحلة العلاج، التي وصفها ذووها بالقاسية“.

وأضاف البيان أن ”القضية باتت قضية رأي عام، وتحظى باهتمام حكومي وجماهيري كبير“.

من جانبها، بينت مريم وأسرتها أنهم ”متمسكون بالإرادة والعزيمة لتجاوز هذه الأزمة، لا سيما وأن رحلة العلاج ستنطلق بداية العام المقبل“.

وتفجرت قضية الشابة مريم، التي عرفت إعلاميا باسم قضية ”الأميرة مريم“، قبل أيام في العراق، وأثارت غضبا واستنكارا واسعين.

وفي تفاصيل القضية، فإن شابا طلب من الفتاة الزواج، لكنها رفضته، لتتعرض عقب ذلك إلى اعتداء، بعد اقتحام أحد الأشخاص منزلها في منطقة المنصور غربي العاصمة بغداد، وقام بسكب المادة الحارقة على وجهها والهرب بسرعة.

وتم توجيه اتهامات إلى الشاب الذي كان ينوي الزواج من مريم، دون إدانة رسمية لغاية الآن.

وقال والد مريم: ”أنا ووالدتها كنا في العمل، ومريم وأخوها وزوجته في البيت، عندما دخل المجرم إلى البيت وقام بسرقة هاتفها، وسكب مادة (التيزاب) عليها وهي نائمة“.

وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام محلية: ”مريم تعيش حياة مأساوية، ومضت 7 أشهر على الحادثة ولم تُشفَ من التشوهات التي حصلت في جسمها“.

وناشد والد الضحية رئيس مجلس القضاء فائق زيدان ”النظر في القضية بجدية“.

وبحسب والدة الضحية، فإن الجاني قدم ليلًا وهو ملثم، وعلى الرغم من مروره أمام نقاط أمنية، والمارة في الشارع المؤدي إلى منزلهم، لكن لم يقبض عليه أحد.

وقالت الأم إن ”الجهات القضائية لم تتعاون معها، ووقفت مع الجاني ضد الضحية“، حسب ما تحدثت لتلفزيون عراقي.

وما زال الجاني حرا طليقا، وفق بيان رسمي من السلطات العراقية، فيما تحدثت والدتها عن ضغوط مورست على ضابط في الشرطة المحلية، وقاضٍ، بشأن قضيتها، ليتم في النهاية نقلهما من موقع عملهما.

وكانت أسرة الشابة مريم، قبل قرار الحكومة العراقية، تأمل بجمع المبلغ اللازم لعلاجها خارج البلاد، وإجراء عدد من عمليات التجميل لوجهها.