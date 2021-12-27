سياسي إيراني: فساد وإدمان على المخدرات بين نواب البرلمان

كشف السياسي والعضو السابق في البرلمان الإيراني عن التيار المتشدد، جواد أبطحي اليوم الإثنين، عن وجود حالات من الإدمان على المخدرات ووجود حالات مقامرة و“فساد جنسي“ بين النواب وفق تعبيره.

وقال أبطحي في تصريحات نشرها موقع ”تابناك“ الإخباري، إن ”تناول الأفيون مرتفع بين ممثلي الشعب“، لافتًا إلى أن ”بعض النواب كانوا مدمنين على الأفيون، وهذه كانت حقيقة، وإضافة إلى حالات فساد“، كما ذكر أنها ”كانت هناك حالات فساد جنسي ومقامرة بين النواب“.

وتأتي تصريحات أبطحي في أعقاب مقابلة لعضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني المتشدد رضا سليمي، عبر التلفزيون الإيراني، قال فيها: ”كان لدينا متعاطي المخدرات بالحقن داخل البرلمان الحالي“.

وبشأن تلك الحادثة، أوضح أبطحي أنه ”كان حاضرًا في الدورة البرلمانية الثامنة، وأن النواب يعرفون ذلك واطلعوا على الموضوع“، لكنه لم يفصح عن اسم النائب، الذي كان يتعاطى المخدرات.

وذكر أن ”أمن البرلمان عثروا على حقنة تستخدم في تعاطي المخدرات في دورة مياه مبنى البرلمان، وتم إبلاغ مجلس الإدارة وهيئة مراقبة سلوك النواب بالموضوع“.

وحث البرلماني المُتشدد السابق، الجهات الحكومية على ضرورة إخضاع أي مرشح للانتخابات البرلمانية للفحص الطبي لكشف عدم تعاطيه المخدرات.

وأضاف أبطحي ”هذا الوضع ليس جيدًا، وكما قال سليمي، فإنهم يخضعون لاختبارات الإدمان في كل مكان لتوظيف أي شخص ما عدا المرشح البرلماني“.

وأكد أن تعاطي الأفيون في الدورة البرلمانية الثامنة، التي بدأت عام 2008 وانتهت في 2011، وقد فاز التيار المتشدد بأغلبية ساحقة، ”كان مرتفعا، وكان بعضهم مدمنا على ذلك“.

وعبّر أبطحي عن أسفه لظهور القمار وما أسماه ”الفساد الجنسي“ بين النواب، مضيفًا أنها ”كانت هناك حالات من الفساد وقضايا مخالفة للأخلاق العامة بين النواب، لكنهم ظلوا حتى نهاية فترة ولايتهم، لكن تم استبعاده من سباق الانتخابات في الدورات اللاحقة وجرى منعهم من الترشح“.

وتقدر السلطات الإيرانية وجود نحو ثلاثة ملايين مدمن على المخدرات، بينما تقول بعض التقارير إن الأرقام أعلى من ذلك بكثير، لا سيما أنه يصعب ضبط الأرقام بشكل دقيق.

وتُعد إيران أحد الممرات الأساسية لانتقال المخدرات إلى بقية بلدان العالم، وهي جارة لأفغانستان، التي تعد أكبر بلد لزراعة المخدرات.